«اللجنة المنظمة» تبحث ترتيبات «القفال 30» اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعقد اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء في الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، لبحث التحضيرات اللوجستية لإنجاح التظاهرة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال، الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شعار «اليوبيل اللؤلؤي» احتفاء بمرور 30 عاماً، وثلاثة عقود على الحدث الكبير، والذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وينطلق السباق الكبير والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم الجمعة المقبل، بإذن الله، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي، حيث ستبحر السفن من هناك، ولمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً بعد إعطاء إشارة البداية من زورق الطليعة برفع العلم الأخضر والإشارتين الدخانية والصوتية في الصباح الباكر نحو نقطة «العبور» بالقرب من جزيرة القمر، والتي تعد خط نهاية أول في حالة تعذر وصول السفن لسبب ما بسبب حالة البحر أو تدني مستوى سرعات الرياح، ومن ثم التوجه إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للحدث، والذي يبدأ يوم الخميس المقبل بإجراءات تفتيش السلامة المعتاد على السفن المشاركة والتدقيق على البحارة المشاركين وتسليم القميص الرسمي للحدث لجميع المشاركين.

وتحددت الساعات الأولى من صباح الجمعة المقبل موعداً لانطلاقة السباق من جزيرة صير بونعير، بينما حددت اللجنة المنظمة يوم السبت موعداً احتياطياً في حال تعذر إقامة السباق في اليوم المقرر بسبب الأحوال الجوية وحالة البحر في عمق الخليج العربي.

ورفع سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه وتوجيهاته السديدة باستمرار حدث «القفال» الكرنفال الشعبي التراثي، الذي أسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ليكون رسالة ذات أهداف ومعان تؤكد تمسك أبناء الإمارات بماضي الآباء والأجداد.

وقال سيف جمعة السويدي: إن اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين تواصل الجهود بالتعاون مع شركاء النجاح من أجل إقامته في أفضل الظروف، كما تتابع وتراقب لحظة بلحظة كل التقارير الخاصة الواردة من المركز الوطني للأرصاد التابع لوزارة شؤون الرئاسة وتقارير النشرة البحرية الخاصة بالخليج العربي في الفترة المقبلة في ما يتعلق بارتفاع الموج واتجاه وسرعات الرياح المتوقعة قبل موعد التحرك إلى جزيرة صير بونعير، وأيضاً خلال الفترة المحددة لإقامة السباق وذلك من أجل إقامته في أفضل الظروف.

وأضاف: إن اللجنة المنظمة تواصل كذلك جهودها في استكمال مراحل تسجيل وقيد المشاركين، والتي توزعت على مراحل من أجل استيفاء كل الشروط الواردة في تعليمات الجهات المسؤولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من مطابقتها مع التحديثات الجديدة الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وبروتوكول مجلس دبي الرياضي.

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