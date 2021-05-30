«الجودو» يكمل التحضيرات لبطولة بودابست

المصدر: (بودابست - البيان الرياضي)

بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو المرحلة الأخيرة من الإعداد خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه حالياً في المجمع الرياضي في العاصمة المجرية بودابست بجانب عدد من المنتخبات المستعدة للمشاركة في بطولة العالم للجودو في بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل، والتي تسبقها اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للجودو التي تنعقد في الثالث من يونيو في بودابست بمشاركة ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

وصرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو عقب اتصاله برئيس وأعضاء البعثة أن برنامج الإعداد يسير بصورة ممتازة كما خطط له، استعداداً لخوض البطولة التي تحظى بإقبال غير مسبوق بمشاركة 724 لاعباً ولاعبة من 133 دولة من مختلف قارات العالم من بينها 12 دولة عربية، مضيفاً: اللاعبان فيكتور سكرتوف وإيفان ريما رينكو أكدا جاهزيتهما للبطولة .

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