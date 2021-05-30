شباب الأهلي بطلاً لأغلى كؤوس الطاولة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أسدل الستار في صالة نادي الوصل أول من أمس، على موسم كرة الطاولة للرجال 2020 - 2021، بتتويج شباب الأهلي (فرسان دبي) بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر 3 - 2، في المباراة النهائية.

كما توج النصر «العميد» رسمياً، بدرع الدوري العام لكرة الطاولة للموسم 2020 – 2021، للمرة الـ17 في تاريخه، بعدما حسم اللقب يوم 9 أبريل الماضي، بفوزه على شباب الأهلي 3 - 1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقدم الفريقان مباراة قوية ، وهو ما أشاد به المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، والذي قام بتتويج شباب الأهلي بالكأس الغالية، والنصر بدرع الدوري.وأثنى الهاجري، على قوة ومستوى اللاعبين العالي في المباراة النهائية.

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