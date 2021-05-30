نهائي السيدات يخطف الأضواء في «آسيوية الملاكمة» بدبي الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يخطف نهائي السيدات الأضواء، الليلة، في بطولة آسيا للملاكمة دلهي – دبي 2021، التي ينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وتختتم بطولة السيدات مساء اليوم بـ 10 نزالات في 10 أوزان مختلفة ستجمع أقوى الملاكمات في قارة آسيا وجهاً لوجه، فيما يسدل الستار عن النسخة 13 للبطولة غداً بنهائي الرجال.

وتلتقي الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا المصنفة ثانية على مستوى العالم في وزنها مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف «45 - 48 كيلوغراماً»، كما تلتقي الكازاخستانية ناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزن الذبابة «48 – 51 كيلوغراماً»، وتلتقي الكازاخستانية دينا زولامان المصنفة الأولى على مستوى العالم في وزنها مع الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن «51 – 54 كيلوغراماً»، وتلتقي الكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة «54 -57 كيلوغراماً».

وفي الوزن الخفيف «57 – 60 كيلوغراماً» تلتقي الكازاخستانية ريما فولوسينكو مع الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن الوسط الخفيف «60 – 64 كيلوغراماً» تلتقي الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا مع الهندية لالبوتسايهي، وفي وزن الوسط «64 – 69 كيلوغراماً» تلتقي الكازاخستانية فالينتينا خالزوفا مع الأوزبكية نافباخور خاميدوفا، وفي وزن «69 – 75 كيلوغراماً» تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل الخفيف «75 – 81 كيلوغراماً» تلتقي الكازاخستانية فريزة شولتاي مع الأوزبكية روزميتوفا سوخيبا، وفي وزن الثقيل «أكثر من 81 كيلوغراماً» تلتقي الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما.

نجاح

وضمن 7 ملاكمين أوزبكيين تأهلهم إلى نهائي منافسات الرجال بعد منافسات قوية أقيمت أول من أمس، حيث يلتقي الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون مع الكازاخستاني دانيال سابيت في فئة وزن الذبابة الخفيف «46 – 49 كيلوغراماً»، كما يلتقي الأوزبكي زويروف شاخوبيدن مع الهندي أميت في وزن الذبابة «52 كيلوغراماً»، ويلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع المنغولي خارخو إنخامار في وزن البانتام «56 كيلوغراماً»، ويلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الإيراني دانيال شاهباخش في الوزن الخفيف «60 كيلوغراماً»، كما يلتقي الهندي شيفا ثابا مع المنغولي باتارشوخ شينزوريغ في وزن الخفيف الوسط «64 كيلوغراماً».

وفي وزن «69 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف، وفي وزن الوسط «75 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد مع الكازاخستاني أبيلخان أمانخول، وفي وزن الثقيل الخفيف «81 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك مع الإيراني ميسم جيشلاغي، وفي وزن الثقيل «91 كيلوغراماً» يلتقي الكازاخستاني راسيلي ليفيت مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل «أكثر من 91 كيلوغراماً» يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف.

6 مصنفين

قال عبدالله العنتلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة: «يتنافس في نهائي البطولة 6 ملاكمين مصنفين أوائل على مستوى العالم، كما يتنافس 7 ملاكمين آخرين مصنفين ثانياً على مستوى العالم، كانوا قد أشعلوا منافسات نصف نهائي الرجال التي شهدت نزالات قوية وشهدت أيضاً خروجاً جماعياً لملاكمي دول كاملة، كما خسر آخر ملاكم عربي في البطولة الكويتي عبد الرحمن العنزي بعدما واجه الملاكم الأوزبكي جالولوف باخودير المصنف الأول على آسيا في وزن الفوق الثقيل «أكثر من 91 كيلوغراماً».

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