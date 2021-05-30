الدوري الهندي للكريكيت في الإمارات سبتمبر المقبل

المصدر: (نيودلهي - د ب أ)

أعلن مجلس إدارة لعبة الكريكيت في الهند (بي.سي.سي.آي)، أمس، استئناف منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، على أن يكون ذلك في الإمارات، وذلك في سبتمبر المقبل، بعد أن توقفت منافسات المسابقة، بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المجلس في بيان، أمس، إنه سوف يتم استكمال المباريات المتبقية من الدوري الهندي الممتاز لموسم 2021، في الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن قرار استئناف المنافسات تم الاتفاق عليه بالإجماع.

ويعيش لاعبو الفرق الثمانية في الدوري الهندي للكريكيت، ومن بينهم نجوم بارزون على المستوى الدولي، في فقاعات صحية بالهند، كما لعبوا وسط مدرجات خالية من الجماهير، منذ انطلاق منافسات هذا الموسم، في التاسع من أبريل الماضي.

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