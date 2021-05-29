نتيجة غير متوقعة لمنتخب الإمارات في "عربية القوس والسهم" بالعراق

المصدر: دبي-علي شدهان

خرج منتخب الإمارات للقوس والسهم بنتيجة غير متوقعة في ختام البطولة العربية التي اسدل الستار على احداثها اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة 11 منتخبا.

الكأس عراقي

واحرز منتخب العراق، كأس البطولة بحصوله على 9 ميداليات، 4 ذهبيات 2 فضية و3 برونزيات، فيما حل المنتخب التونسي ثانيا ب 5 ميداليات، 4 ذهبيات وفضية، وجاء المنتخب الكويتي ثالثاً بذهبية واحدة، والمنتخب السوري رابعا بـ 4 ميداليات، 3 فضيات وبرونزية واحدة، والمنتخب المغربي خامسا بميداليتين فضيتين، فيما حلت منتخبات ليبيا واليمن والسودان في المراكز السادس والسابع والثامن بميدالية برونزية وحيدة لكل منها، واحتلت منتخبات الجزائر والإمارات والسعودية المراكز التاسع والعاشر و11 على التوالي بدون أي ميدالية.

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