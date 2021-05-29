السلة العربية «ضيف شرف» معرض الـ 50 لرياضة الإمارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، والذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، عن تخصيص جناح للاتحاد العربي لكرة السلة «ضيف شرف المعرض»، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بدعم وإبراز اللعبة محلياً وعربياً.

وكذلك الدور الفعّال الذي يقوم به القرقاوي على الساحة الرياضية المحلية منذ أكثر من أربعة عقود، وعبّر القرقاوي عن شكره وامتنانه للمسؤولين بـ«الهيئة» وشركة «بي بي» للخدمات الرياضية الجهة المنظمة، وللمنسق العام للمعرض عبدالله مراد على اختيار الاتحاد العربي للسلة كضيف شرف للمعرض التاريخي الذي يوثّق رياضة الإمارات خلال 50 عاماً، مؤكداً أهمية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، ومشيراً إلى الإنجازات الجديدة التي واكبت تلك المسيرة الذهبية، سواء على مستوى منتخباتنا الوطنية أم الأندية.

مساهمة

وقال القرقاوي إن القطاع الرياضي أسهم في تسجيل العديد من الإنجازات ليس على مستوى المشاركة في البطولات القارية والدولية إنما على مستوى التنظيم، حيث نظمت الإمارات العديد من البطولات العالمية والكبرى من خلال ما تملكه من منشآت رياضية حديثة وكفاءات إدارية وفنية.

ومن جانبه أشاد عبدالله الأنصاري رئيس لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة السلة وأمين السر العام السابق لاتحاد كرة السلة بفكرة تنظيم معرض تاريخي يوثّق لرياضة الإمارات بالصور على مدى خمسة عقود، ويبرز تاريخ الإمارات في شتى المجالات، ويكون في الوقت نفسه حافزاً للأجيال القادمة للمحافظة على هذا الإرث الرياضي من البطولات والإنجازات وقصص النجاح التي حققها أبطالنا الرياضيون في المحافل القارية والدولية، وثمّن الأنصاري جهد الجهة المنظمة وحرصها على تخصيص أجنحة للاتحادات والأندية وأهم البطولات التي نظمتها الدولة.

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