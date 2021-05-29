«اتحاد الغولف» يستقطب 100 لاعبة ناشئة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

نجح البرنامج الوطني لاكتشاف المواهب الناشئة في اتحاد الإمارات للغولف، في غضون العامين الماضيين، في استقطاب 100 لاعبة من العنصر النسائي وخصوصاً فئة الناشئات، من مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن سعي اتحاد الإمارات اللعبة لرفد المنتخبات الوطنية بكل فئات المراحل السنية.

وقالت البريطانية أبريل فارين، مدربة المنتخبات الوطنية: إن البرنامج الرائد لاتحاد اللعبة الخاص باكتشاف المواهب الناشئة، وبالتعاون مع وزارة التربية وأكاديميات أندية الغولف بالدولة، كان وراء النجاح على مدار العامين الماضيين، في استقطاب 100 لاعبة من مختلف إمارات الدولة، من ضمنهم 30 لاعبة أعمارهن بين 7 و15 عاماً، مثّلن نواة لمنتخب هذه الفئة العمرية «تحت 15 عاماً» التي تم إدراجها أخيراً في البطولات الخليجية والعربية والإقليمية.

وأوضحت فارين: «نجح البرنامج الرائد للاتحاد على مدار سنوات طويلة، في بناء أجيال متعاقبة من الدماء الشابة لكلا الجنسين، أضحت حالياً أسماء لامعة في كل منتخبات المراحل السنية، ورقماً صعباً في البطولات العربية والخليجية، ليواصل هذا البرنامج أهدافه في استقطاب المواهب، خصوصاً على صعيد اللاعبات، باستقطاب 100 لاعبة جديدة».

30 لاعبة

وأضافت مدربة المنتخبات الوطنية: «تم أخيراً انتقاء 30 لاعبة تتراوح أعمارهن بين 7 و15 عاماً، بطموح العمل على تأسيس نواة منتخب من الفتيات لهذه الفئة العمرية، والدفع بهن للمشاركة في البطولات المحلية، في خطوة سمحت بالكشف عن مواهب واعدة، من أبرزهن حالياً الشقيقتان التوأم سلامة ولطيفة عصام الجسمي من مواليد 2011، وفاطمة كلبت «9 سنوات»، وروضة محمد الحفيتي وسارة علي اللواتي يبلغ عمر كل منهن «12 عاماً» وياسمين منصور العمادي «13 سنة»، وفيء محمد «14 سنة».

تعاون

واستطردت فارين قائلة: «منذ إعلان الاتحاد العربي واللجنة التنظيمية الخليجية للغولف عن خططهما وجداول بطولاتهما المقبلة، خصوصاً مع إدراج فئة عمرية جديدة خاصة بشريحة تحت 15 عاماً، عمل الاتحاد الإماراتي للغولف وبتوجيه من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، وبالتعاون مع وزارة التربية وأندية الغولف في الدولة، على تكثيف الجرعات التدريبية خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية بالتزامن مع العودة التدريجية للنشاط الرياضي، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية».

دعم ومتابعة

واختتمت أبريل فارين: «نتطلع قدماً إلى مواصلة العمل في استراتيجية اتحاد الغولف الواعدة، وبمتابعة دؤوبة من خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات لاكتشاف مزيدٍ من المواهب الناشئة، بطموح تأسيس منتخبات قوية قادرة على الحفاظ على المكتسبات الحالية، وهي ثمار برنامج الاتحاد، ونجحت في السنوات القليلة الماضية في حصد إنجازات لافتة على الساحتين العربية والخليجية».

خبرات

وتولت المدربة البريطانية أبريل فارين مهام تدريب المنتخبات الوطنية للسيدات والفتيات، منذ العام 2019، وقادت «أبيض» الغولف النسائي ومنذ عامها الأول، للفوز بفضية البطولة العربية، متبوعة بذهبية السيدات الخليجية.

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