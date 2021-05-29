شباب الأهلي بطلاً لأغلى كؤوس الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أسدل الستار في صالة نادي الوصل أول من أمس، على موسم كرة الطاولة للرجال 2020 - 2021، بتتويج شباب الأهلي (فرسان دبي) بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر 3 - 2، في المباراة النهائية.

كما توج النصر «العميد» رسمياً، بدرع الدوري العام لكرة الطاولة للموسم 2020 – 2021، للمرة الـ17 في تاريخه، بعدما حسم اللقب يوم 9 أبريل الماضي، بفوزه على شباب الأهلي 3 - 1 في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقدم الفريقان مباراة قوية في نهائي الكأس الغالية، لتكون مسك ختام للموسم، والذي أقيم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وبتعاون من الجميع على تطبيقها، وهو ما أشاد به المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، والذي قام بتتويج شباب الأهلي بالكأس الغالية، والنصر بدرع الدوري.

ثناء

وأثنى الهاجري، على قوة ومستوى اللاعبين العالي في المباراة النهائية، وبارك لشباب الأهلي فوزه بالكأس الغالية، وللنصر فوزه بالدوري، مضيفاً «الفرسان» و«العميد» قدما ختاماً رائعاً للموسم، وأكد أن المستوى الرائع للاعبي الفريقين في المباراة النهائية، يزيد من التفاؤل بمستقبل منتخبنا الوطني، خصوصاً وأنهم من اللاعبين الدوليين.

وأوضح الهاجري أن مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، سيبدأ في التخطيط لمشاركات منتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة، على ضوء البطولات المتاحة، بعدما تم إلغاء أو تأجيل الكثير من البطولات خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف العالمية التي فرضتها إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

جهد وعمل

من جانبه، شكر الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي، لاعبي الفريق على جهودهم طوال الموسم، وفي المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأوضح أن اللقب الغالي ثمرة جهد وعمل من الجميع، وحرص النادي على تدعيم ومساندة كل لاعبيه، مشيراً إلى توجه إدارة النادي لدعم الصفوف باللاعبين الواعدين من المواهب الشابة في كل الألعاب.

وبدوره، أشاد سعد عوض المهري عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي المشرف على الألعاب الفردية بالنادي، بالروح القتالية التي يظهرها لاعبو النادي في كل البطولات، وأثنى على أداء لاعبي فريق كرة الطاولة في المباراة النهائية، مؤكداً أن فوزهم بالكأس الغالية، هو مسك الختام لموسم قوي.

فيما شكر حامد حافظ مدرب فريق كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، لاعبيه على ما قدموه طوال الموسم، وخصوصاً في المباراة النهائية للكأس الغالية، مؤكداً أن لاعبيه قدموا مباراة قوية ومثيرة، واستحقوا التتويج باللقب من أمام النصر صاحب التاريخ الكبير في اللعبة داخل الدولة.

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