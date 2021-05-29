أكاديمية سيف بن زايد تكرم فرقها الرياضية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كرّم اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، فرق الأكاديمية المشاركة في درع القائد العام لشرطة أبوظبي للتفوق الرياضي لموسم 2020 - 2021.

وأثنى على الجهود المبذولة في تحقيق النتائج المميزة، لافتاً إلى أهمية المشاركة، لتعزيز التواصل بين منتسبي قطاعات شرطة أبوظبي، حاثاً الفرق المشاركة على مواصلة الجهود، لإبراز الأكاديمية بالمراكز الأولى في الموسم القادم، وأحرزت الأكاديمية المركز الرابع بين القطاعات الشرطية، حيث حصل فريق السباحة على المركز الثاني، وحاز فريقا التجديف وفريق اللياقة والتحدي، على المركز الثالث في المنافستين، وحضر حفل التكريم، العميد راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية، وعدد من المنتسبين.

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