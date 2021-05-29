محمد آل مكتوم: عطاء حمدان سليمان للرجبي لن ينسى

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشاد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الرجبي، بعطاء حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحاد على مدى سنوات عطائه الطويلة للعبة، وإخلاصه في عمله مما ساهم في اعتلاء اللعبة منصات التتويج على الصعيدين الآسيوي والعربي، وهو ما جعل أسرة اللعبة لن تنسى تلك الجهود الكبيرة، مؤكداً أن التكريم هو أقل تقدير لما قدمه، كما أن العلاقة لن تنتهي مع الاتحاد، وسيظل التواصل موجوداً.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه اتحاد الرجبي في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، وحضره قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس اتحاد الإمارات، وفيصل الزرعوني النائب الثاني للرئيس، ومحمد سلطان الزعابي الأمين العام ومحمد شاكر وسعود بالشالات عضوا مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخبات الوطنية للعبة.

فيما أشاد قيس الظالعي بعطاء حمدان سليمان على مدى سنوات عمله بالاتحاد، مؤكداً أن الرجبي عاش فترة العصر الذهبي له خلال الفترة الماضية، بفضل جهود الجميع في الارتقاء باللعبة وتبوئها مكانة مرموقة محلياً وعربياً وقارياً على الرغم من قصر فترة إنشاء اللعبة في الدولة، موضحاً أن هذه النجاحات يقف وراءها رجال أحبوا اللعبة وأخلصوا لها وكان عطاؤهم بلا حدود ومن بينهم حمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي.

من جهته، وجه حمدان سليمان، الشكر إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وإلى مجلس إدارة الاتحاد والعاملين، مؤكداً أنه يترك الإمارات ويشعر بخليط من الحزن والسعادة في الوقت نفسه، الحزن لمغادرة الدولة التي قضى بها أكثر من نصف عمره، وسعيد لأنه يترك اتحاد الرجبي، وهو في قمة مجده وثباته وعلى رأسه قيادة قادرة على استمرار المسيرة وتحقيق النجاحات، وكشف النقاب عن تكليفه من قبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي باستمراره مع الاتحاد العربي للرجبي مديراً تنفيذاً، وقال: تلك لمسة معبرة وأقدم له جزيل الشكر، وأيضاً الشكر للجميع على حسن التعاون والتعامل والاحترام خلال فترة عمله باتحاد الإمارات للرجبي.

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