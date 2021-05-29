شرطة أبوظبي بطل الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول في المجموع العام بختام بطولة الشرطة للجوجيتسو رقم (2) والتي أقيمت في أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة ضمن درع التفوق العام لسمو وزير الداخلية للموسم الرياضي 2020-2021 التى ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة جميع القيادات الشرطية.

وحصلت كلية الشرطة على المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وفي ختام البطولة قام اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

وبارك اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية لفريق شرطة أبوظبي للجوجيتسو الفوز المستحق والمؤشرات والنتائج الإيجابية والمشرفة، لافتاً إلى حرص القيادة العامة على تحفيز فرقها الرياضية لتحقيق الريادة والتميز رياضياً انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية لعناصر الشرطة.

وأكد دعم شرطة أبوظبي للأنشطة والبطولات الرياضية وتشجيع المنتسبين واستثمار طاقاتهم تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في نشر ثقافة الرياضة لتصبح أسلوب حياة صحياً لا سيما في الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر أن القيادة العامة اهتمت مبكراً بإدخال رياضة الجوجيتسو كرياضة أساسية لجميع منتسبيها لما لتلك الرياضة من قيمة كبيرة في إكساب ممارسيها الثقة والقدرة على الدفاع عن النفس وعن الغير وتناسب طبيعتها مع العمل الشرطي والأمني.

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