8 ملاكمات من كازاخستان إلى نهائي آسيوية الملاكمة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

سيطرت ملاكمات كازاخستان على نهائيات النسخة الثالثة عشرة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي تستضيفها الإمارات لأول مرة وتختتم منافساتها بعد غدٍ، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وضمنت 8 ملاكمات من كازاخستان من مختلف الأوزان تأهلهنّ إلى الدور النهائي غداً، حيث تلتقي الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا مع الأوزبكية جولشال سلطاناليفا في وزن الذبابة الخفيف (45 -48 كيلوغراماً).

كما تلتقي الكازاخستانية ناظم كيزابي مع الهندية إم سي ميري كوم في وزن الذبابة (48 – 51 كيلوغراماً)، وتلتقي الكازاخستانية دينا زولامان مع الأوزبكية سيتورا شوجداروفا في وزن البانتام (51 – 54 كيلوغراماً)، وتلتقي الكازاخستانية فلاديسلافا كوختا مع الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا في وزن الريشة (54-57 كيلوغراماً).

وفي الوزن الخفيف (57 – 60 كيلوغراماً) تلتقي الكازاخستانية ريما فولوسينكو مع الإندونيسية هوسواتون حسنة، وفي وزن الوسط الخفيف (60 – 64 كيلوغراماً) تلتقي الكازاخستانية ميلانا سافرونوفا مع الهندية لالبوتسايهي، وفي وزن (69 – 75 كيلوغراماً) تلتقي الأوزبكية مافولدا موفلونوفا مع الهندية بوجا راني، وفي وزن الثقيل (أكثر من 81 كيلوغراماً) تلتقي الكازاخستانية لازات كونجيبايفا مع الهندية أنوباما.

وفازت الكازاخستانية فريزة شولتاي بالميدالية الذهبية في وزن الثقيل الخفيف (75 – 81 كيلوغراماً) بعد تغلبها على الهندية ساويتي، كما فازت أيضاً الأوزبكية نافباخور خاميدوفا بالميدالية الذهبية في وزن الوسط (64 – 69 كيلوغراماً) بعد تغلبها على الهندية لوفلينا بورجوهاين.

وشهدت منافسات دور نصف النهائي نزالات قوية بين السيدات من مختلف الجنسيات، حيث أقيم 18 نزالاً في 10 أوزان مختلفة، وفازت الأوزبكية جولسال سلطاناليفا على الفلبينية جوسي جابوكا، كما فازت الكازاخستانية ألوا بالكيبيكوفا على الهندية مونيكا، وفازت الهندية إم سي ميري كوم على المنغولية لوتسايخان التانتسيتسيج.

كما فازت الكازاخستانية نازيم كيزايباي على السريلانكية ناديكا بوشباكوماري، وفازت الكازاخستانية دينا زولامان على الهندية ساكشي، وفازت الأوزبكية سيتورا شوجاداروفا على المنغولية إردينيداليا ميشيداما، وفازت الكازاخستانية فالديسلافا كوختا على الهندية جاسمين، وفزت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا على الطاجاكستانية ميجونا سامادوفا.

أول إندونيسية

وكانت الإندونيسية هوسواتون حسنة هي أول ملاكمة من إندونيسيا تتأهل إلى نهائيات بطولة آسيا للملاكمة، حيث حصلت على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018، وتمكنت من تحسين لياقتها البدنية في الفترة الأخيرة حتى وصلت إلى أفضل حالاتها لتتمكن هذه المرة من التأهل إلى النزال النهائي في بطولة آسيا دلهي دبي، وواجهت حسنة صعوبات في الجولة الأولى ضد شويرا زولكايناروفا الأكثر خبرة في طاجيكستان لكنها حاولت الحفاظ على المسافة المناسبة وزادت من إيقاعها وحصلت على عدد قليل من الضربات الخاطفة الجيدة في نصف النهائي التكتيكي، لتحسم بطاقة العبور إلى النهائي الآسيوي لأول مرة في تاريخ الملاكمة الإندونيسية.

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