شباب الأهلي بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة الطاولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على النصر 3-2، في المباراة النهائية، والتي جرت مساء اليوم، في صالة نادي الوصل بدبي.

وقام المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، بتتويج شباب الأهلي بالكأس الغالية، كما قام بتتويج النصر، بدرع الدوري العام للرجال، والذي حسم لقبه قبل أسابيع قليلة.

وتمكن صلاح عبد الحميد لاعب شباب الأهلي، بالفوز بالمباراة الأولى على لاعب النصر راشد عبد الحميد 3-1، ثم فاز لاعب النصر مروان منصور على عيسى إبراهيم 3-0.

وفاز زوجي النصر راشد محمد وراشد عبد الحميد، على زوجي شباب الأهلي عيسى وعبد الله البلوشي 3-0، وفاز صلاح عبد الحميد على مروان منصور 3-0، ليتعادل الفريقين 2-2.

وفي المباراة الخامسة الفاصلة، تمكن عبد الله البلوشي من التقدم بشوطين نظيفين، وأدرك راشد محمد التعادل بالفوز بالشوطين التاليين، وتمكن البلوشي من حسم الشوط الخامس لصالحه ليفوز بالمباراة 3-2، ويتوج شباب الأهلي بطلاً للكأس الغالية.

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