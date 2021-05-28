«محمد منصور» لاعب جوجيتسو من ذهب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم تمنع الوظيفة «محمد منصور شمسي» لاعب نادي الجزيرة في الجوجيتسو، والذي يعمل في بلدية دبي منذ عام 2017، يوماً عن تحقيق حلمه ببلوغ منصات التتويج في رياضته المفضلة «الجوجيتسو»، التي كان آخرها فوزه في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2021، ليصبح الاسم البطل مألوفاً في الوسط الرياضي للألعاب القتالية، لما حققه من انتصارات ومراكز متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

فقد حصل مؤخراً على المركز الأول عن فئة الأساتذة 85 كجم عن جدارة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدورتها الثانية عشرة، التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وله العديد من المشاركات في البطولات الداخلية والخارجية.

فقد حقق المركز الأول في بطولة أذربيجان لمحترفي الجوجيتسو عام 2019، وحقق المركز الثاني في بطولة أبوظبي العالمية عام 2018، وله مشاركة متميزة في بطولة «غراند سلام لندن» 2018 حقق فيها المركز الثالث.

وأوضح محمد منصور، أنه منذ صغره وهو لديه الشغف بممارسة الرياضة بشكل عام، ومارس العديد منها مثل رياضة كرة القدم والملاكمة ولعبة الشطرنج، إلا أنه عشق «الجوجيتسو» كونها لعبة تعتمد على الذكاء والفكر واللياقة معاً.

كما تُعدّ شكلاً من أشكال فنون القتال التي لا تعتمد على استخدام الأسلحة، وهذه اللعبة بالتحديد فوائدها كثيرة مثل «ضبط النفس والانضباط والصبر وتعلم مهارات حماية النفس». كما أنها تحظى برعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعد الملهم والمحفز الأول لجميع لاعبي الإمارات للجوجيتسو.

أما عن طموحه الشخصي فقال: أتمنى المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وبطولة الرجل الحديدي والحصول على شهادة تدريب معتمدة دولياً، وتحقيق المركز الأول في جميع البطولات التي سيشترك بها، وهو يتدرب ثلاث ساعات يومياً وسيكثف التدريب ليصل إلى 5 ساعات.

وتقدم منصور بالشكر لداعميه في بلدية دبي، لتسهيل إجراءات إجازات التفرغ الرياضي التي تتطلبها المشاركة في البطولات، والمرونة في تأدية المهام الوظيفية والتواصل المستمر من مديريه وزملائه في العمل للاطمئنان على نتائجه والسؤال عن احتياجاته وأحواله، وهذا بحد ذاته حافز قوي للتميز، كما أثنى بالشكر على اتحاد الإمارات للجوجيتسو وناديه الجزيرة، لحسن التعاون من قبل الإداريين والمسؤولين، ولتوفير الخدمات والمتطلبات كافة اللازمة لصناعة الأبطال.

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