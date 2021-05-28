القفال 30 إقبال كبير على المشاركة في الملحمة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أنهت اللجنة المنظمة لسباق القفال 30 الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يونيو المقبل، أنهت المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي سوف ترسم الملحمة المرتقبة.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي أسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - طيب الله ثراه - شعار (اليوبيل اللؤلؤي) احتفاءً بمرور 30 عاماً وثلاثة عقود على الحدث الكبير الذي يعد كرنفالاً تراثياً يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وبدأت اللجنة المنظمة من مساء يوم أمس - الخميس - وعبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل تسلّم قوائم السفن المشاركة والتدقيق على الشروط واللوائح الخاصة في ما يتعلق بتطبيق تعليمات ولوائح الجهات المسؤولة في الإمارة وأيضاً مطابقة البيانات تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في الحدث الكبير.

جهود

وأشاد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 30 المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالجهود الكبيرة والتعاون اللافت بين اللجنة المنظمة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاز التجهيزات كافة في وقت قياسي مقارنة بالنسخ الماضية إذ أكدت جميعها جهوزيتها وأبدت استعدادها التام لتلبية المتطلبات كافة.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للحدث دعت شركاء النجاح إلى انعقاد الاجتماع العام الذي يسبق انطلاقة السباق يوم بعد غد - الأحد - لإنهاء الترتيبات كافة والاطمئنان على سير العمل من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة والتعريف بدور كل الجهات في السباق المرتقب.

تظاهرة

وأثنى عضو اللجنة العليا المنظمة للحدث على الدور المتميز لفريق عمل النادي الذي بدأ التجهيز لتنظيم التظاهرة الكبيرة التي تجمع ما يصل إلى 3000 شخص في عرض مياه الخليج العربي مشيداً بالخبرات الفنية والتراكمية التي يتمتع بها من خلال رحلة ومسيرة السباق الطويلة والتي امتدت إلى ما يزيد على 30 عاماً منذ التأسيس عام 1991.

وقال محمد عبدالله حارب إن نجاح النسخة المرتقبة يعتمد أيضاً على الدور الكبير الذي يلعبه الملاك والنواخذة والبحارة أنفسهم في التعاون التام والكامل مع اللجنة العليا المنظمة في مراحل السباق واستكمال الخطوات كافة قبل التوجه إلى جزيرة صير بو نعير والوصول إلى هناك قبل بدء إجراءات تفتيش السلامة والفحص الفني المعتاد والروتيني قبل موعد إقامة الحدث المقرر يوم الجمعة.

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