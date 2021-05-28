20 نزالاً في نصف نهائي بطولة آسيا للملاكمة اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

تخطف منافسات نصف نهائي بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، الأنظار إليها اليوم، حيث يخوض 40 ملاكماً من 10 جنسيات مختلفة، 20 نزالاً ضمن 10 أوزان، بطموح حجز بطاقة العبور إلى النهائي.

وتقام البطولة لأول مرة في الإمارات، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة، ومجلس دبي الرياضي، وتختتم منافساتها الاثنين المقبل.

ويلتقي المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ مع الأوزبكي ميرزاخميدوف نوديرجون، في وزن الذبابة الخفيف (46 – 49 كيلوغراماً)، وفي ذات الوزن يلتقي الكازاخستاني دانيال سابيت مع الفلبيني مارك ليستر دورينز، وفي وزن الذبابة (52 كيلوغراماً)، يلتقي الهندي أميت مع الكازاخستاني ساكين بيبوسينوف.

كما يلتقي القيرغستاني أزات أوسيناليف مع الأوزبكي زويروف شاخوبايدن، وفي وزن (56 كيلوغراماً)، يلتقي الأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاهاليلوف مع الفلبيني جونمالاردو أوجاير، ويلتقي القيرغستاني إيزنبك أكيلبك مع المنغولي خارخو إنك أمار.

وفي الوزن الخفيف (60 كيلوغراماً)، يلتقي المنغولي إردنيبات تسيندباتار مع الأوزبكي خالوكوف عبدالملك، ويلتقي الإيراني دانيال شاباخش مع الهندي فارندر سينغ، وفي وزن الخفيف الوسط (64 كيلوغراماً)، يلتقي الطاجاكستاني باخدور أوزمونوف مع الهندي شيفا ثابا، ويلتقي الأوزبكي عبدالرايموف النور مع المنغولي باتارسوخ شينزوريغ، وفي وزن (69 كيلوغراماً)، يلتقي الأوزبكي باتوروف بوبو عثمان مع الهندي فيكاس كريشان، ويلتقي المنغولي باتومور ميشيلت مع الكازاخستاني أبلاخان زوسوبوف.

وفي وزن (75 كيلوغراماً)، يلتقي الفلبيني إيومير فليكس مارسيال مع الأوزبكي جافاروف سيدجامشيد، ويلتقي الكازاخستاني أبيلخان أمانخول مع الإيراني سيد شاهين موسافي، وفي وزن (81 كيلوغراماً)، يلتقي الإيراني ميسم جيشلاغي مع القيرغستاني إيركين أديلبيك أولو.

كما يلتقي الطاجاكستاني شابوس نيجاماتولوف مع الأوزبكي روزميتوف ديلشودبيك، وفي وزن الثقيل (91 كيلوغراماً)، يلتقي الكازاخستاني فاسيلي ليفيت مع القيرغستاني رستم يريسبيك أولو، ويلتقي الأوزبكي تورسونوف سانجار مع الهندي سانجيت، وفي وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوغراماً)، يلتقي الأوزبكي جالولوف باخودير مع الكويتي عبد الرحمن العنزي، ويلتقي الإيراني بوريا أميري مع الكازاخستاني كامشيبيك كونكابايف.

العنزي إلى نصف النهائي

وفي أبرز المواجهات في دور ربع النهائي، النزال الذي نجح فيه الكويتي عبد الرحمن العنزي، في انتزاع أول فوز عربي في البطولة، حيث تمكن من التغلب على الملاكم الأفغاني محمد صافي في وزن فوق الثقيل (أكثر من 91 كيلوغراماً)، وذلك في مباراة قوية وحماسية، استطاع خلالها العنزي استخدام خبرته لاصطياد النقاط عبر ضربات سريعة ومفاجئة، كما كان ثابتاً طوال النزال، ورغم الوزن الثقيل، تمكن من الابتعاد برشاقة عن ضربات خصمه.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفرضت البروتوكولات الدقيقة التي وضعها مجلس دبي الرياضي على الجميع، حيث ألزمت كافة الملاكمين والأطقم الفنية واللجان العاملة في البطولة والحكام، على لبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي طوال الوقت، كما يوجد قسم طبي دائم في المنافسات وطوال أيام البطولة، كما يتوفر فيه أطباء متخصصون في الطب الرياضي على مدار الساعة، ويتم تعقيم اللاعبين قبل وبعد النزال، وتعقيم للقفازات، وإطار الحلبة، كما يتم إجراء فحوصات طبية مستمرة.

وقال محمد بوخاطر رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «مشاركتنا في البطولة، أكثر من جيدة، رغم أن المشاركة كانت في وقت قياسي، وجاءت الاستضافة في وقت قصير، وأحيي الطاقم الفني واللاعبين في المنتخب الإماراتي، على الظهور بمستوى جيد في هذه البطولة، وخوضهم نزالات كبيرة مع ملاكمين عالميين وأولمبيين.

وهناك ملاكمون منهم يشاركون لأول مرة في بطولة دولية، رغم أن فترة الإعداد والتدريب كانت قصيرة جداً، لذلك، نتأمل خيراً في المرات المقبلة، وأؤكد أن الجميع استفاد من الاحتكاك مع النجوم العالميين، وأرى منهم الحماس والإصرار على مواصلة التألق، وإن شاء الله نرى منتخب الإمارات على منصات التتويج في البطولات المقبلة».

وأضاف بوخاطر: «تصلنا إشادات كثيرة من كافة الأطراف، سواء الاتحاد الدولي أو الملاكمين، أو الوفود المرافقة مع المنتخبات، بمستوى التنظيم والتسهيلات المتوفرة لهم منذ لحظة وصولهم إلى أرض الدولة، وهذا شيء اعتدنا عليه، فدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، اعتادت على تقديم أفضل مستوى تنظيمي لأكبر الأحداث والبطولات العالمية، وهو ما أكسبنا ثقة المنظمات الدولية في جميع المجالات، سواء الرياضية أو الاقتصادية أو السياحية».

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