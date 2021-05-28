الاجتماع الأول لاتحاد الشطرنج يناقش الخطة المقبلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد اتحاد الشطرنج، السبت الماضي، اجتماعه الأول بمقر الاتحاد في دبي، بعد اكتمال النصاب القانوني له، بالتعديل الجديد، بناء على قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني، وحضور عبد العزيز العبدولي نائباً للرئيس، وعبد المجيد محمد الهرمودي أميناً عاماً للاتحاد، واللذين تم اعتمادهما من الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى فوزية عباس لطفي الأمين المالي للاتحاد.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد، بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما قدموه خلال فترة عضويتهم في المجلس، وتمنى التوفيق للأعضاء الجدد في التعديل الحالي، المكمل للدورة الانتخابية الحالية. وأضاف: نأمل أن نفتح صفحة جديدة، لنتابع المسيرة المشرفة للاتحاد.

والتي حققناها على مدى الأعوام الماضية، وبوجود 17 نادياً في الاتحاد، منها 16 عضواً عاملاً بعد قرار الهيئة التحكيمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، صحة ونفاذ قرار الجمعية العمومية لعام 2018، بصفة عضو عامل لكل من الأندية «الذيد، البطائح، خورفكان، الثقة للمعاقين، الحمرية»، فإن اتساع الرقعة الشطرنجية جغرافياً، وهذا الامتداد والتنوع، سيصب في مصلحة اللعبة والاتحاد، والقادم من الأيام يحمل بطولات قوية، ذات ثقل دولي وعالمي، تستضيفها دولة الإمارات.

كما شهد الاجتماع عرض ومناقشة باقي بنود جدول الأعمال، وخطة الاتحاد الإدارية والفنية للمرحلة القادمة، وأعرب أعضاء مجلس الإدارة، عن تفاؤلهم بتحقيق الإنجازات لدولة الإمارات، مع تعاون وتضافر السادة الأندية الأعضاء في الاتحاد، وجميع أفراد الأسرة الشطرنجية، والذين لا يؤلون جهداً في سبيل خدمة أبنائنا وبناتنا اللاعبين، وختم الحضور الاجتماع، بالإشادة بدور الصحف ووسائل الإعلام بالدولة، وكافة الشركاء الاستراتيجيين، والذين شملوا الاتحاد بالتعاون المستمر، والرعاية التي نثمنها، سائلاً الله أن يحفظ دولتنا من كل شر.

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