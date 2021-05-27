إقبال كبير على المشاركة في ملحمة "القفال 30"

المصدر: وام

أنهت اللجنة المنظمة لسباق "القفال 30" الذي يقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة الموافق 4 يونيو المقبل المرحلة الأولى من تسجيل السفن الشراعية المحلية 60 قدما والتي سوف ترسم الملحمة المرتقبة.

وتحمل النسخة المرتقبة من سباق القفال الذي تأسس عام 1991 بفكرة من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم "طيب الله ثراه" شعار "اليوبيل اللؤلؤي" احتفاء بمرور 30 عاما وثلاثة عقود على الحدث الكبير والذي يعد كرنفالا تراثيا يترقبه كل أهل الإمارات في هذا الموعد كل عام.

وبدأت اللجنة المنظمة اعتبارا من مساء اليوم الخميس وعبر البوابة الالكترونية الخاصة بالتسجيل استلام قوائم السفن المشاركة والتدقيق على الشروط واللوائح الخاصة فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ولوائح الجهات المسؤولة في الإمارة وأيضا مطابقة البيانات تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في الحدث الكبير.

وأشاد محمد عبدالله حارب عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 30 المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالجهود الكبيرة والتعاون اللافت بين اللجنة المنظمة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاز كافة التجهيزات في وقت قياسي مقارنة بالنسخ الماضية حيث أكدت جميعها جاهزيتها وأبدت استعدادها التام لتلبية كافة المتطلبات.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للحدث دعت شركاء النجاح إلى انعقاد الاجتماع العام الذي يسبق انطلاقة السباق يوم بعد غد "الأحد" لإنهاء كافة الترتيبات والاطمئنان على سير العمل من أجل تنفيذ الخطة الموضوعة والتعريف بدور كل الجهات خلال السباق المرتقب.

وأثنى عضو اللجنة العليا المنظمة للحدث بالدور المتميز لفريق عمل النادي الذي بدأ في التجهيز لتنظيم التظاهرة الكبيرة والتي تجمع ما يصل إلى 3000 شخص في عرض مياه الخليج العربي ..مشيدا بالخبرات الفنية والتراكمية التي يتمتع بها من خلال رحلة ومسيرة السباق الطويلة والتي امتدت إلى ما يزيد عن 30 عاما منذ التأسيس عام 1991.

وقال محمد عبدالله حارب إن نجاح النسخة المرتقبة يعتمد أيضا على الدور الكبير الذي يلعبه الملاك والنواخذة والبحارة أنفسهم في التعاون التام والكامل مع اللجنة العليا المنظمة خلال مراحل السباق واستكمال كافة الخطوات قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير والوصول إلى هناك قبل بدء إجراءات تفتيش السلامة والفحص الفني المعتاد والروتيني قبل موعد إقامة الحدث والمقرر يوم الجمعة.

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