الإمارات ومصر.. صراع التأهل لنهائي كأس العرب للصالات اليوم

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

يؤدي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات مباراته في نصف نهائي كأس العرب أمام مستضيف البطولة منتخب مصر، وتعقبها في الثامنة مساءً المباراة الثانية بين منتخبي البحرين والمغرب ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة السبت المقبل، ويخوض منتخبنا مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد إنجازه في الوصول للمربع الذهبي في أول مشاركة له بالبطولة، حيث حل في المركز الثاني لمجموعته برصيد 6 نقاط عقب فوزه على منتخب جزر القمر 3 - 1 بعد مباراة جيدة لـ «الأبيض الإماراتي» تألق فيها هدافه عمر النقبي الذي سجل هدفين رفع بهما رصيده في البطولة إلى 6 أهداف فيما سجل حمد حسن الهدف الثالث، وتوج لاعب منتخبنا عبدالله الفلاسي نجماً للمباراة وتم تكريمه من قبل اللجنة المنظمة، واحتفلت بعثة الإمارات في القاهرة برئاسة عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات بالتأهل إلى نصف النهائي، وجرت الاحتفالية بحضور عبدالله الحمادي من السفارة الإمارات في القاهرة وخميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية واللاعبين والجهازين الفني والإداري.

تطور

وأعرب عبد الملك جاني رئيس البعثة عن سعادته الكبيرة بالنتائج والمستوى الجيد الذي عكسه المنتخب الإماراتي من أول مشاركة له في المحفل العربي، وقال وصلتنا إشادة كبيرة بتطور المستوى من مباراة إلى أخرى إلى أن وصل الفريق إلى الدور نصف النهائي بفضل مجهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وقال: «نشكرهم على ما قدموه من أداء ومستويات ونتائج وننتظر منهم الأفضل والفريق كان مشرّفاً من كل النواحي، وحتى الآن أدى رسالته بالكامل، وما تحقق في ظل هذه الظروف ومن المشاركة الأولى يعتبر إنجازاً، ومباراتنا مع منتخب مصر فرصة للاعبين لكتابة التاريخ، لعب الفريق 3 مباريات وتخطاها من دون إصابة أي لاعب أو طرد لاعب، وهذا في حد ذاته يعكس الجدية والتعامل المسؤول من اللاعبين».

وحرص عبد الملك جاني على توجيه الشكر إلى سفارة الدولة لدى مصر على المتابعة والاهتمام، مشيراً إلى أن حمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى مصر وجه الدعوة للاحتفال بالبعثة في حفل عشاء خاص بمناسبة المشاركة العربية، متمنياً التوفيق لمنتخبنا في مباراة اليوم في الطريق إلى النهائي، كما أن المستشار عبدالله الحمادي يحرص على زيارة البعثة بشكل مستمر.

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