الفرق العريقة.. غياب مؤلم عن موسم الكاراتيه

المصدر: دبي - علي شدهان

نادرة جداً، هي المواسم التي سجلت فيها الفرق العريقة في تاريخ «كاراتيه الإمارات»، غياباً أو تغيباً لأي سبب، عن المشاركة في بطولات أي من مواسم اللعبة، كما حصل في موسم 2020 - 2021، الذي شهد غياباً مؤلماً للفرق العريقة، شباب الأهلي والنصر، إضافة إلى فرق معروفة بدوام ظهورها في بطولات الكاراتيه في مواسم سابقة، شرطة دبي وشرطة أبوظبي.

وفي ظل غياب الفرق العريقة، تحسب لفريق عريق آخر، هو الشارقة، بمختلف مسميات فرقه الحالية، أنه حفظ ماء وجه موسم 2020 - 2021، بمشاركة نجومه في جميع البطولات، وبالتالي الإسهام، وبفاعلية، في تنفيذ «أجندة» اتحاد الإمارات للكاراتيه، وإبعادها عن الدخول في دائرة شبح الإلغاء، فيما لو لم تبادر فرق مدينة الشارقة إلى المشاركة.

4 بطولات

وإلى جانب ما شكّله غياب الفرق العريقة عن بطولات موسم «كاراتيه الإمارات» 20020 - 2021، من آلام موجعة جداً، فإن اتحاد الإمارات للكاراتيه، واجه تحدياً كبيراً آخر، تمثل في «كورونا»، وما فرضه الوباء من حتمية التقيد الصارم بحزمة الإجراءات الاحترازية المحلية والدولية على السواء، ليجتمع التحديان معاً في دفع اتحاد اللعبة نحو النجاح، وبدرجة امتياز، بعدما أصر على إقامة كامل «أجندة» موسمه، والمتضمن 4 بطولات كبيرة.

وبعد إسدال الستار على أحداث موسم «كاراتيه الإمارات» 2020 - 2021 قبل أيام قليلة، وتنفس الجميع الصعداء، تبين أن اتحاد الإمارات للكاراتيه، قد بذل جهوداً طيبة، وقام بمحاولات جادة من أجل التعرف إلى الأسباب الحقيقية التي أدت بالفرق العريقة، إلى عدم المشاركة في بطولات الموسم، قبل أن تفضي تلك المحاولات إلى التأكيد على حتمية عودة تلك الفرق، ومشاركتها المرتقبة في بطولات الموسم الجديد.

أسباب ومبررات

راشد عبد المجيد آل علي، النجم المعروف في «كاراتيه الإمارات»، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، أبدى حزنه العميق لغياب نجوم بعض الفرق العريقة عن بطولات موسم 2020 - 2021، مبدياً تفهمه للأسباب والمبررات التي دفعت إدارات تلك الفرق إلى عدم المشاركة في بطولات الموسم.

وكشف آل علي النقاب عن أن اتحاد الإمارات، قام ويقوم من خلال اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بالتواصل مع إدارات الأندية المعنية بعدم المشاركة في بطولات موسم 2020-2021، لافتاً إلى أن مساعي اللواء «م» الرزوقي، أسفرت عن وعود من تلك الإدارات بالعودة من جديد إلى المشاركة في بطولات «كاراتيه الإمارات» في موسم 2021 - 2022.

تأثير مباشر

وشدد آل علي، على أن تأثير غياب الفرق العريقة عن المشاركة في بطولات موسم 2020 - 2021، سيكون مباشراً وكبيراً في المنتخبات الوطنية، في المشاركة في البطولات الخارجية خلال الفترة القادمة، مثنياً على جهود إدارة المنتخبات الوطنية في البحث عن المواهب، والعناصر الجديدة لرفد منتخبات «كاراتيه الإمارات» في الاستحقاقات الجديدة.

وأشاد آل علي بإصرار فرق مدينة الشارقة، والفرق الأخرى، على المشاركة في بطولات موسم 2020 - 2021، مقدماً الشكر لإدارات تلك الأندية، ودورها الفاعل والمؤثر في الإسهام بتنفيذ «رزنامة» الموسم، بالشكل الذي مكّن اتحاد الإمارات للكاراتيه من تنفيذ واحد من أصعب المواسم، وأكثرها تحدياً.

وشدد راشد آل علي، على أن غياب الفرق العريقة عن بطولات موسم 2020 - 2021، لم يكن التحدي الأوحد الذي واجه «كاراتيه الإمارات» فحسب، بل هناك التحدي الصعب، المتمثل بوباء «كورونا»، وحتمية الالتزام بسلسلة محلية ودولية طويلة من الإجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها بحرفية في جميع بطولات الموسم، لافتاً إلى أن جميع أبناء أسرة «كاراتيه الإمارات»، قد حققوا النجاح المنشود، بإقامة موسم زاخر بأربع بطولات كبرى، منوهاً بأن اتحاد الإمارات للكاراتيه، قد يكون الاتحاد الإماراتي الوحيد الذي تمكن من إقامة 4 بطولات في موسم واحد، في ظل انتشار وباء «كورونا» عالمياً.

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