9 ملاكماً إلى مربع الذهب في بطولة آسيا بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ضمن 25 ملاكماً وملاكمة تأهّلهم إلى نصف نهائي بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وجاء تأهل الـ 25 ملاكماً وملاكمة إلى دور نصف النهائي بعد ختام منافسات أول من أمس،التي شهدت انطلاقة منافسات السيدات حيث أقيمت 9 نزالات للسيدات ضمن 5 أوزان، و16 نزالاً للرجال ضمن 4 أوزان مختلفة في ثاني أيام البطولة.

وتألقت الملاكمات الهنديات ، حيث فازت الملاكمات الثلاث في جميع المنافسات التي خضنها، فتغلبت الهندية ساكشي على الطاجاكسانية هاكازاروفا في وزن البانتام «51 - 54 كيلوغراماً»، كما تغلبت الهندية جاسمين على المنغولية يسوجين في وزن الريشة «54 – 57 كيلوغراماً»، وفازت الهندية الثالثة سيمرانجيت كاور باث على الأوزبكية كوديروفا في الوزن الخفيف «57 – 60 كيلوغراماً».

نتائج

وفازت الأوزبكية جولاسال سلطونليفا على السريلانكية راسميكا إلانجاراثا في وزن الذبابة الخفيف «45 – 48 كيلوغراماً»، وفي وزن الذبابة «48 – 51 كيلوغراماً» فازت المنغولية لوتسايخان ألتانتسيتسج على الطاجاكستانية سمية قوسيموفا، كما فازت الكازاخستانية ناظيم كيزايباي على الأوزبكية تورسونوي راخيموفا.

وفازت الأوزبكية سيتورا تورديبيكوفا على السريلانكية كيشاني كاستورايراشي في وزن الريشة «54-57 كيلوغراماً»، وفي الوزن الخفيف «57 – 60 كيلوغراماً» تغلبت الإندونيسية هوسواتون حسانه على الفلبينية مارسيل ديلا توري، وفازت الكازاخستانية ريما فولوسينكو على المنغولية مونكور نامون.

منافسات الرجال

وتواصلت منافسات الرجال لحجز بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي، حيث تأهل المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ بعد تغلبه على القيرغيستاني ميرلان توركاباي أولو في وزن الذبابة «64 – 49 كيلوغراماً»، وفي الوزن ذاته تأهل الأوزبكي ميرزاخميدوف نودريجون بعد تغلبه على العراقي موسى جعفر هاشم، وتأهل الإندونيسي كورنليس كوانجو لانجو بعد فوزه على الكازاخستاني دانيال سابت، وتأهل الفلبيني مارك ليستر دورينز بعد فوزه على الكويتي منصور خليفة.

وزن بانتام

وفي وزن بانتام «56 كيلوغراماً» تأهل الأوزبكي ميرازيزبيك بعد تغلبه على الهندي محمد حسام الدين، كما تأهل الفلبيني جونميلاردو أوجايار بعد فوزه على السريلانكي روكمال برازانا، وتأهل القيرغيستاني إزينبيك أكيلبيك بعد فوزه على الكويتي جعفر الميراج، كما تأهل المنغولي خارخو إنخامار بعد فوزه على الأفغاني مالك زادة.

وفي وزن الخفيف الوسط «64 كيلوغراماً» تأهل الطاجاكستاني باخدور أزمونوف بعد فوزه على الفلبيني جون باول بانوايان، وتأهل الهندي شيفا ثابا على حساب الكويتي نادر عودة، كما تأهل الأوزبكي عبده رايموف إلينور بعد فوزه على الأفغاني سلطان محمد، وتأهل المنغولي باتارسوخ شينزوريغ بعد فوزه على الكازاخستاني زاكير صفي الدين.

الوزن الثقيل



ضمن منافسات الوزن الثقيل «91 كيلوغراماً» تأهل الكازاخستاني ليفيت بعد فوزه على الإيراني روزبهاني، كما تأهل القيرغيستاني رستم يريسبيك أولو بعد فوزه على المنغولي سانداجسورين إردينيبايار، وتأهل الأوزبكي سانجار بعد فوزه على الأفغاني عبد القادر.

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