رجبي الإمارات يودع حمدان سليمان بعد مسيرة 43 عاماً

المصدر: دبي - العوضي النمر

بناءً على توجيهات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي يقيم الاتحاد حفل تكريم مساء غد لحمدان سليمان المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للرجبي، بمناسبة سفره إلى مصر وانتهاء فترة عمله بالإمارات بعد رحلة عطاء استمرت 43 عاماً بالدولة في مجالات مختلفة.

ويعد حمدان سليمان من المؤسسين الرئيسين لجمعية الإمارات للرجبي، حيث عمل قبل إشهار الجمعية لفترة استمرت لعامين، حتى عثرت اللعبة على مقر ثابت، وتوالت بالنجاح في التحول من جمعية إلى اتحاد ومن ثم الحصول على العضوية الآسيوية للرجبي والعضوية الدولية، وتشكيل أول منتخب للإمارات للرجبي، شارك ببطولات قارية وعربية، وحصل على العديد من البطولات، وأصبحت اللعبة تقف على منصات التتويج بصفة سنوية ضمن أصحاب الإنجازات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال حمدان سليمان، إنه يترك الإمارات وهو يشعر بخليط من الحزن والسعادة في الوقت نفسه، موضحاً: «الحزن لأنني سوف أغادر الدولة التي قضيت بها أكثر من نصف عمري، وأولادي وبناتي ولدوا فيها، وفى الوقت نفسه، سعيد أن أترك اتحاد الرجبي وهو في قمة مجده وثباته وعلى رأسه قيادة قادرة على تحقيق النجاحات»، معلناً أنه سيكون على تواصل دائم مع الاتحاد لأنه بمثابة منزله، وكشف النقاب عن تكليفه من قبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي باستمراره مع الاتحاد العربي للرجبي مديراً تنفيذياً، وقال: «تلك لمسة معبّرة وأقدم له جزيل الشكر، وفي النهاية أقدم الشكر للجميع على حسن التعاون والتعامل والاحترام خلال فترة عملي باتحاد الإمارات للرجبي».

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