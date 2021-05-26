الإمارات تستضيف سباق السيارات "الأجمل عالمياً"

المصدر: دبي - البيان

تستضيف الإمارات وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط سباق الألف ميل، المعروف بالسباق الأجمل عالمياً، في مرحلة حصرية خاصة تقام لأول مرة في المنطقة لتكون على أرض الدولة وتغطي إماراتها السبع خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر القادم تحت عنوان "تجربة سباق الألف ميل الإمارات 2021"، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد الدولة.

وتتزامن فعالية "السباق الأجمل عالمياً" في الإمارات، والتي تقام بدعم من مكتب الهوية الإعلامية لدولة الإمارات وتنظيم كلٍ من "1000 ميليا" الإيطالية و"أوكاتنيوم إكسبيرينسز" العالمية للسيارات والسباقات، مع احتفالات الدولة في ديسمبر 2021 باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد قبل خمسين عاماً.

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