"كورونا" يفرض منح نجوم ويمبلدون للتنس أجنحة فاخرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

من المقرر أن يتم تزويد النجوم البارزين في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام، بأفضل الغرف في الفندق المختار لـ "الفقاعة الطبية"، مع التوقع بأن يسمح للاعبين الذين لديهم عائلات بإحضار أطفالهم، مثل روغر فيدرر وسيرينا ويليامز ونوفاك ديوكوفيتش.

وجاء توجه المنظمين للبطولة، امتثالًا لتوجيهات الحكومة الإنجليزية، بأنه يجب على جميع المنافسين البقاء في مساكن رسمية بالقرب من وستمنستر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا، ولذا تم اختيار 63 جناحاً في فندق بارك بلازا الضخم، لإقامة نجوم البطولة.

وستكون لتلك الأجنحة، إطلالات على معالم لندن الشهيرة، مثل قصر وستمنستر وعين لندن، وستخصص بالفعل للاعبين المصنفين في مراكز متقدمة عالمياً، مع تخصيص غرف عادية للتصنيفات الأدنى.

ولا تسمح مثل هذه الأحداث الرياضية، للاعبين بإحضار الأطفال معهم، خاصة وأن إرشادات الحكومة الإنجليزية، لا تعفي الأبناء المصاحبين من العزلة الذاتية بعد الوصول من الخارج، على عكس أولئك الذين يعتبرون فريق دعم رئيسيا.

لكن منظمي ويمبلدون، يجرون محادثات خاصة لضمان السماح لمن يلعبون فقط في البطولة بإحضار أطفالهم، بالإضافة إلى اثنين من أعضاء الفريق، وتم تمرير هذه الرسالة للاعبين لمساعدتهم في التخطيط للمشاركة، وهو الأمر المرجح أن يسعد سيرينا ويليامز، والتي سبق وأشارت إلى إنها تفكر في الاعتذار عن عدم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لأنها لا ترغب في الانفصال عن ابنتها أولمبيا.

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