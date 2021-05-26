فتح باب التسجيل لملحمة «القفال 30»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فتح باب التسجيل للنواخذة والملاك وبحارة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذين سيتنافسون على جوائزه المالية القيّمة يوم الجمعة 4 يونيو المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال الثلاثين أن إجراءات التسجيل للمشاركة في سباق القفال المرتقب والكبير ستتم كلها عبر البوابة الإلكترونية للنادي التزاماً بتوجيهات المسؤولين فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ومن أجل تسهيل المهمة على جميع المشاركين، مشيرة إلى أن التعاون بين الجميع يسهم في إنجاح الحدث.

وقال هزيم محمد القمزي، عضو اللجنة العليا المنظمة، إن عملية التسجيل ستمر عبر ثلاث مراحل قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لانطلاقة السباق يوم الجمعة الموافق الرابع من يونيو، والذي حدد لإقامة السباق، بينما سيكون يوم السبت موعداً احتياطياً في حالة تأجيل السباق عن موعده.

دعوة

ودعا القمزي جميع النواخذة والملاك والبحارة إلى التعاون مع اللجنة المنظمة في استكمال كافة الإجراءات واستيفاء الشروط الخاصة بالمشاركة في المهرجان الرياضي البحري التراثي الكبير، والذي يمثل مسك ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري ويحمل إرث وتاريخ وعراقة أهل الإمارات الذين ارتبطت حياتهم بالبحر.

وأوضح عضو اللجنة المنظمة للحدث أن اللجنة المنظمة تواصل جهودها لإنجاح التظاهرة التي تقام بدعم وتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تحمل النسخة هذه المرة الذكرى الثلاثين من تأسيسه الحدث عام 1991 مما يجعلها احتفالية استثنائية وجميلة ومعبرة.

من ناحية أخرى يعقد يوم غدٍ بقاعة السردال في فندق «ويستن» الميناء السياحي الاجتماع العام التحضيري بين اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثلاثين مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم دائماً وتشارك في تنظيم وإنجاح مهرجان القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

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