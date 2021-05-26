سيطرة منغولية في الدور الأول من «آسيوية الملاكمة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شهدت منافسات الدور الأول لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 سيطرة لملاكمي منغوليا الذين فازوا في جميع النزالات التي خاضوها، أول من أمس، ليضمنوا بذلك التأهل إلى ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات لأول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي.

وأكد عمر الكندي مدير البطولة الالتزام التام من الوفود المشاركة في البطولة بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والانضباطية العامة لكافة الفرق، كما أشاد مدير البطولة بالأداء التحكيمي المتميز الذي كان دقيقاً جداً وقاده مجموعة من الحكام المخضرمين من مختلف الجنسيات، وأثنى على المستوى الفني الذي ظهر به الملاكمون في المنافسات، حيث لمعت أسماء جديدة من الشباب الذي استطاعوا التغلب على أبطال آسيويين حاصلين على ألقاب وميداليات في عدة بطولات، وقال: «برغم ضيق الوقت الذي بدأنا فيه تنظيم البطولة بعد انتقالها من دلهي إلى دبي بسبب الظروف الطارئة في الهند، إلا أن البطولة تشهد نجاحاً كبيراً وذلك بفضل الإمكانيات التنظيمية التي تتوفر في إمارة دبي التي تواصل إثبات قدرتها على تنظيم أكبر البطولات العالمية في أقل وقت ممكن».

وأقيم 23 نزالاً في 10 أوزان مختلفة في اليوم الافتتاحي للبطولة، حيث حقق الملاكم المنغولي أونبولد أورخونتونغلاغ الفوز في المباراة الأولى ضد السريلانكي ساجيوا نوان في وزن الذبابة الخفيف «49 كيلوغراماً»، وقدم أونبولد مستوى قوياً رغم أنه يعدّ وافداً جديداً على منتخب المحترفين واستهل مشواره في رياضة الملاكمة قبل ست سنوات.

ولعب الملاكم المنغولي بحماس في النزال الأول أمام ساجيوا الذي لم يشارك في بطولات دولية منذ دورة ألعاب جنوب آسيا 2019.

تألق مستمر

واستمرّ التألق المنغولي في النزال الثاني بقيادة الملاكم خارخو إنخمانداخ البالغ من العمر 25 عاماً في وزن الذبابة «52 كيلوغراماً» والذي تمكن من الفوز بصعوبة على الإماراتي سلطان النعيمي بعدما استطاع تجميع نقاط أكثر بنهاية الجولة الثالثة في الوقت الذي قدم فيه النعيمي مستويات جيدة وسدد عدة ضربات قوية وسريعة إلى إنخمانداخ، لكنها لم تكن كافية للإطاحة به.

وفي النزال الثالث «وزن 75 كيلوغراماً» استطاعت منغوليا فرض اسمها من جديد عن طريق ملاكمها إردين أوتغونباتار الذي تغلب على العراقي رضا طالب جبار بأربع نقاط مقابل نقطة واحدة.

فوز سريع

من جهته حقق الملاكم الإيراني أوميد أحمدي صفا، الفائز بكأس أولانباتار بوكس، أول فوز لإيران في البطولة، حيث استطاع إقصاء منافسه الكويتي علي جاسم في وزن الذبابة «52 كيلوغراماً» في أقل من ثلاث دقائق بالضربة القاضية، فيما استخدم مواطنه الموهوب دانيال شاخباخش البالغ من العمر 21 عاماً قدمه للتغلب على بطل آسيا للشباب في المنتخب الكازاخستاني سيريك تيميرجانوف في الوزن الخفيف «60 كيلوغراماً»، حيث كانت حركة قدم الملاكم الإيراني الشاب سريعة وغير متوقعة مكنته من إقصاء أحد نجوم فئة الوزن الخفيف، كما حقق الإيراني ميسام غيسلاجي فوزاً سريعاً ومفاجئاً على الهندي سوميت سانغوان في الوزن الخفيف الثقيل «81 كيلوغراماً».

نتائج

وفاز الأفغاني راميش، الحاصل على الميدالية الفضية في كأس رئيس إندونيسيا، على الفلبيني مارفين تابامو في وزن الذبابة «52 كيلوغراماً»، وفي وزن البانتام «56 كيلوغراماً» فاز الهندي محمد حسام الدين، الحاصل على الميدالية البرونزية في دورة ألعاب الكومنولث الهندية، على الكازاخستاني محمود صابرخان الحاصل على لقب بطولة آسيا للشباب مرتين، كما فاز الأفغاني مالك زاده على الطاجاكستاني باختافار ساجيزوف.

وفي وزن الخفيف «60 كيلوغراماً» فاز الكازاخستاني موناربيك سيتبيك أولو على الأفغاني ليث الله، كما فاز الأوزبكي خالوكوف عبد الملك على ملاكم لاوس والتر سارنوا أوباثانا، وفاز الطاجاكستاني عبد الرحمن يعقوبوف على الإماراتي صعب السديد، وفاز الفلبيني جيري صمويل ديلا كروز على السريلانكي جيوانثا ويمكثي كومارا، وفي وزن الوسط الخفيف «64 كيلوغراماً» تغلب الفلبيني جون بول بانويان على الإماراتي ماجد النقبي.

نجاح

وفي وزن الخفيف «69 كيلوغراماً» نجح الكازاخستاني نور الدين روستامبيك أولو في الفوز على الكويتي حسن الفاضلي، وفي وزن المتوسط «75 كيلوغراماً» فاز الأوزبكي جافاروف سيد جامشيد على الأفغاني سليمان، وفاز الكازاخستاني أمانكول أبيلخان على الكويتي سيد عباس البحراني، وتغلب الطاجاكستاني عبد الملك بولتايف على القطري فهد العمري وليد، وفي الوزن الثقيل «91 كيلوغراماً» فاز الطاجاكستاني سيوفوش زوخوروف على الكازاخستاني توكتوسون بيكبولسون.

وتتواصل منافسات بطولة آسيا للملاكمة اليوم بإقامة 24 نزالاً في 6 أوزان لحساب ربع النهائي، ويزداد الحماس والإثارة بين الملاكمين مع الاقتراب من المربع الذهبي.

إنذار

وجّه الهندي شيفا ثابا بطل آسيا عام 2013 الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للملاكمة إنذاراً للمنافسين في وزن الوسط الخفيف «64 كيلوغراماً» بعد تغلبه على القيرغيزيستاني ديميتري بوخنين الذي فاز بجائزة أفضل ملاكم في آخر بطولاته الوطنية لعام 2020، كما تغلب الأفغاني سلطان محمد على ملاكم بروناي عبد الله فضل هيمرات.

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