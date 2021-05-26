«مفوضية الألعاب الإلكترونية» تشيد بدور الإمارات في تعزيز التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت المفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية، بدور الإمارات في تعزيز التسامح العالمي، خلال اجتماعها الثاني أمس برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بحضور أعضاء المفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية التي تضم الدكتور أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج، ونيكول بايك رئيس قطاع يوجوف العالمي للرياضات الإلكترونية والألعاب، وكيرتيس كوهلاس كبير مسؤولي التطوير - مركز الرئيس كارتر، وكينيث فوك رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، والدكتورة هايدي علاء الدين العسكري المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص للمملكة العربية السعودية، والدكتور وردتي محمد راضي المفوض الرياضي بوزارة الشباب والرياضة في ماليزيا، وتوم وتسون أول وزير للتحول الرقمي في بريطانيا.

وركز الاجتماع على بحث الخطط المستقبلية لتعزيز التسامح في فعاليات وبطولات الألعاب الإلكترونية الدولية، ودور المفوضية في إنشاء وتفعيل القواعد الرئيسية للتسامح في الأنشطة والبطولات وهو ما يعرف بالسياسة والحوكمة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك رئيس المفوضية بكافة الأعضاء، وثمن المبادرة التي قامت بها المنطقة الحرة للإعلام بأبوظبي «Towfour54» بتقديم مقر دائم للمفوضية الدولية للتسامح بالألعاب الإلكترونية بالعاصمة أبوظبي، كما ثمن معاليه الدور الذي يقوم به أعضاء المفوضية الذي يؤكد إيمانهم بدورها ورسالتها في تعزيز ثقافة التسامح عالمياً، ولا سيما بين الشباب.

وقال معاليه إن عالم الإنترنت أصبح الآن جزءاً لا يتجزأ من حياتنا ولم يعد منفصلاً عن العالم الحقيقي، حيث انتقل الكثيرون إلى الإنترنت ولا سيما الشباب، وحظيت الألعاب الإلكترونية بنصيب كبير من اهتمام الشباب على الإنترنت، بما يمثل فرصة يمكن الاستفادة منها بطريقة إيجابية لتعزيز التسامح والتعايش، ولمساعدة شبابنا على تعلم المهارات التي ستسمح لهم بالتعاون معنا في هذا الاتجاه، والعمل بشكل أكثر فعالية في مواجهة التحديات.

وأوضح معاليه أن المفوضية ستعمل بجد لتشكيل رؤية متكاملة وخطط استراتيجية يمكنها من تحقيق أهدافها على أرض الواقع من خلال تعزيز ثقافة التسامح في البطولات ومن خلال فعاليات وملتقيات أخرى على مدار العام، مؤكداً أن ذلك يمثل طريقاً يشارك به الجميع للوصول بالتسامح لكافة شباب العالم الممارسين والمتابعين للألعاب الإلكترونية.

وأضاف إن دولة الإمارات ستستضيف إكسبو دبي 2020، لمدة ستة أشهر تبدأ في أكتوبر من هذا العام، حيث يمثل هذا الحدث الكبير فرصة مهمة للرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى طرح أفكار مبتكرة حول كيفية الاستفادة من الحدث لصالح الرياضات والألعاب الإلكترونية.

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