8 فرق تشارك بدوري الإمارات لهواة الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يحتضن ملعب النار في عقارات الجميرا للغولف 20 يونيو المقبل بطولة دوري الإمارات لهواة الغولف (إيغل) (EAGL)، والذي يعتبر الأول من نوعه، ويقام تحت مفهوم «الملكية الخاصة»، وتحت مظلة الاتحاد الآسيوي للغولف، ويحظى بدعم واهتمام مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للغولف والاتحاد الآسيوي، بالإضافة إلى وجود لاعب الجولة الأوروبية المحترف شيف كابور كسفير لها في هذا الحدث الأول من نوعه، والذي يشهد مشاركة 8 فرق تحظى جميعها برعاية ودعم العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها.

وتم الكشف عن هذا الحدث الكبير ظهر أمس بفندق جميرا كريك سايد بمنطقة القرهود بدبي، بحضور رجل الأعمال سوديش أغاروفال والمقيم في دبي، ونيك تاريت مدير البطولة، وبريا كومريا مديرة الدوري، وممثل الفرق المشاركة وجميع وسائل الإعلام.

ويعد دوري الإمارات للهواة للغولف تغييراً لقواعد اللعبة بالنسبة لهواة الغولف في المنطقة، مما يمنح المشاركين «تجربة المحترفين» مع تغطية البث الإعلامي المباشر.

ويستضيف المنظمون سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف المصغرة المكونة من 9 حفر لتوفير تجربة لما سيأتي مع ثمانية فرق مكونة من أربعة أفراد تتنافس وجهاً لوجه، يليها حفل عشاء وتقديم الجوائز على خلفية الجولة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقالت بريا كومريا: سترتقي بطولة الدوري الإماراتي لهواة الغولف وتضع معايير عالية مميزة لهواة اللعبة في بيئة احترافية، حيث سيتم التعامل مع المنافسين مثل محترفي الجولات لليوم بقمصان الفريق المصممة حسب الطلب والأسماء على الخزانات وعربات الغولف ذات العلامات التجارية وخدمة صف السيارات والتغطية الإعلامية.

جديد بجديد

وقال سوديش أغاروفال: تتمثل رؤيتنا في إعطاء بُعد جديد للغولف للهواة في الإمارات وإنشاء جولة على مستوى مختلف عن تلك الموجودة في البلدان الأخرى، لم نشهد نموذج الامتياز من قبل في اللعبة ونحن متحمسون لنتمكن من عرض هذا النهج الجدي.

وبدوره قال نيك تاريت مدير البطولة: تضم سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الغولف المصغرة ثمانية فرق من أربعة لاعبين، بينما تضم البطولة الكاملة ثمانية فرق من 12 لاعباً، لذا فهي نسخة أكثر كثافة.

وأضاف: سيشمل البرنامج المسائي بعد اللعب منتدى خاصاً لصناعة الغولف في الإمارات، والذي سيجمع بعض صانعي القرار الرائدين في اللعبة لمناقشة الوضع الحالي لصناعة الغولف في الدولة.

الفرق المشاركة

يشارك في البطولة فريق زورز أبوظبي من نادي أبوظبي للغولف والراعي له خلفان الكعبي، وفريق نمور دبي برعاية مجلس دبي الرياضي، وفريق انجليش رورز برعاية غولف نيوز، وفريق مينا غولفرز برعاية وورلد وايد، وفريق انديان لا يونز برعاية خليج تايمز، وفريق الإمارات برعاية اتحاد الإمارات للغولف وفريق جامبو آسيا برعاية (إيه آر إن) وفريق السباعيات الأوروبية برعاية قناة دبي الرياضية.

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