«فريق أبوظبي» يشارك في تحدي الـ«400 كم» للزوارق السريعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة عن مشاركته في سباق الـ 400 كيلو متر للزوارق السريعة في مياه أوروبا عبر النسخة الـ 69 من البطولة والتي ستقام 6 يونيو المقبل في 6 مدن إيطالية.

ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية، حيث انطلق في عام 1952 ليستمر بشكل سنوي حتى الآن، وتبدأ رحلة السباق في نسخته الجديدة من ميناء مدينة بافيا التي تقع في الشمال الإيطالي، وتكمل رحلتها على النهر العريق كي تمر بأكثر من مدينة على ضفاف النهر المتعرج، ثم يختتم السباق في البحر الأدرياتيكي وصولاً إلى مدينة البندقية.

ويمثل الإيطالي المخضرم جيدو كابليني فريق أبوظبي في سباقات البحر ليسجل عودته مرة أخرى إلى السباقات البحرية، بعد اعتزال دام عشر سنوات، وبعد تحقيقه لعشرة ألقاب في سباقات الفورمولا1 كان آخرها في 2009، حيث تنتظر جيدو رحلة قيادة شاقة تستمر لمسافة 400 كم بين المدن الإيطالية المختلفة.

وتعد هذه البطولة إحدى البطولات الكلاسيكية التي تلقى إقبالاً كبيراً على المشاركة من مختلف أنحاء العالم، ويختلف هذا السباق بشكل كلي عن بقية المنافسات لهذه الفئة، حيث يكون امتداد المسار طولياً وعلى خط واحد مع وجود بعض التعرجات التي رسمتها اللجنة قبل الوصول لميناء أي مدينة.

تخطيط

وعبّر سالم الرميثي مدير عام النادي عن سعادته بعودة البطولات والمشاركات الدولية مجدداً لفريق أبوظبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات أكبر وحضوراً أوسع للفريق على خارطة البطولات الدولية المختلفة، وأن المشاركة في سباق 400 كيلو متر ستكون بداية جيدة للفريق من أجل تقديم موسم قوي حافل بالإنجازات في 2021.

وعن السباق الأوروبي الكلاسيكي.. قال: «كنا نخطط من سنوات للمشاركة في هذا السباق، خصوصاً وأننا وضعنا البصمة الإماراتية في أغلب السباقات العالمية، ومع ظروف الجائحة في الموسم الماضي كان ذلك أحد المشاريع المؤجلة التي فكرنا في إحيائها، والآن أعلنا رسمياً عن المشاركة، حيث تم التجهيز لذلك قبل أشهر عدة، ليشارك أسطورة السباقات كابليني على زورق أبوظبي في هذه المنافسة، وفي الوقت ذاته تستمر تدريبات بقية المتسابقين والاستعداد من أجل البطولات التي ستنطلق لاحقاً في أشهر الصيف».

وسبق لفريق أبوظبي وأن شارك في أبرز البطولات التي تندرج في أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وأبرزها، بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الإكس كات، وبطولة العالم لزوارق الفئة الأولى، وكأس القارات لزوارق الفورمولا 2، وتحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 24 ساعة، وسباق أوغستو لزوارق الفورمولا 12 ساعة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، وحقق الفريق فيها جميعاً إنجازات تاريخية جعلته رقماً صعباً على المستوى العالمي.

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