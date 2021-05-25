«الإمارات للترايثلون» تستعد للموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة الفنية بجمعية الإمارات للترايثلون برئاسة أحمد جبر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية اجتماعات متواصلة مع الشركات المنظمة للسباقات التي تخص الجمعية وذلك استعداداً وتجهيزاً للموسم المقبل وناقشت الاجتماعات سبل التعاون المشتركة بين الجمعية والشركات وتبادل الأفكار التي من شأنها تطوير وتجويد تنظيم السباقات بالموسم المقبل.

وأوصل رئيس اللجنة الفنية تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وإشادتهم بالتعاون من قبل الشركات في الموسم الماضي، متمنياً أن يتواصل التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها ومن أهمها تطوير رياضة الترايثلون والارتقاء بمستوى اللعبة مطالبين بالمزيد من التعاون للوصول بالترايثلون الإماراتي للمكانة التي تليق به.

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