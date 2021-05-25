حصاد متميز لكاراتيه الشارقة الرياضي للمرأة في موسم استثنائي

المصدر: الشارقة- إيهاب زهدي

قدم فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، موسماً متميزاً في 2020 - 2021، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ونجحت لاعبات النادي في تقديم العروض الرائعة على مستوى بطولات اتحاد الكاراتيه أو البطولات الأخرى، مثل بطولة نجوم المستقبل، والدورة الرمضانية 13، وكذلك على المستوى الدولي، مثل بطولة بريطانيا المفتوحة.

ويحظى الكاراتيه داخل نادي الشارقة الرياضي للمرأة، باهتمام كبير من قبل القائمين على مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ولذا كان من ثمار هذا الاهتمام، تتويج الفريق بلقب الدوري العام للكوميتيه جماعي، والميدالية الذهبية، للاعبات حوراء العجمي، اليازية خالد، فاطمة سالم ومريم منصور، كما حصل النادي على المركز الثاني في الدوري العام لمسابقة الكاتا، باللاعبات سلامة جاسم، حميدة حاجي، هدى أحمد وخولة خالد.

وفي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، حصل فريق النادي على المركز الثاني باللاعبات حميدة حاجي، سلامة جاسم وهدى أحمد، وكانت الميدالية الفضية، مسك ختام منافسات موسم الكاراتيه على المستوى المحلي.

وعبّر ممثلو مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتهم بالطفرة الكبيرة والنتائج التي تحققت هذا الموسم، مشيدين بالعمل المتميز مع اتحاد اللعبة، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والذي نجح في مهمته بعودة النشاط في وقت كانت فيه جائحة كورونا قائمة.

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