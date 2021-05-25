«استقبال» يحلّق بكأس زايد في «يوم الإمارات» بمراكش

المصدر: مراكش - روما - البيان الرياضي

حلّق الجواد «استقبال ار ام»، لمزرعة سايس بلقب كأس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «قوائم»، فيما توج «أفيزام معمورا» للسكب ريسنج، بطلاً لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وحصد «ريسكي فال» لمزرعة فال كأس الوثبة ستاليونز، في السباقات الثلاثة التي أقيمت أول من أمس، بمضمار مراكش بمملكة المغرب، ضمن فعاليات «يوم الإمارات ـ أبوظبي»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

بلغ إجمالي الجوائز للمهرجان الذي تألف من 3 أشواط، 550.000 درهم مغربي.

ومن جهة أخرى ظفر «الأول» لماريا مونيتا، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزتها 11.000 يورو، والمخصصة للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والتي جرت بمضمار كابنيللي بالعاصمة الإيطالية روما.

التتويج

توج العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية بحضور علي المنصوري مدير مكتب ديوان ولي عهد أبوظبي بالرباط، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، الأبطال الفائزين في السباقات الثلاثة.

وأشاد الظاهري بالاهتمام والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتراث بمختلف ألوانه، وخاصة رياضة الفروسية، التي كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أكبر الداعمين لها.

كما أشاد بالاهتمام الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودعمه المستمر للفروسية والخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً، وبالمتابعة الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الداعمة للمرأة في العديد من المجالات.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الكبير، واليوم الرائع لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية بمراكش، وبالترحيب من الأخوة في المغرب بتدشين أول السباقات هذا العام بالرغم من تحديات وظروف جائحة كورونا.

ونوهت لارا صوايا بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للفروسية والخيول العربية الأصيلة محلياً وعالمياً، وبالحضور المتميز لأبناء الإمارات في هذا المحفل المهم للسباقات على مستوى المملكة المغربية.

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