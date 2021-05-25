افتتاح مبهر لبطولة آسيا للملاكمة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

جاء حفل افتتاح النسخة الثالثة عشرة لبطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة «دلهي – دبي 2021» الذي أقيم مساء أول من أمس مبهراً ومتضمّناً العديد من الفقرات الفنية المتنوعة وعرض فيلم عن أهمّ الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها واستضافتها دبي في الفترة الماضية، واستطاعت أن تتغلب على الجائحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة.

وتمّ في الحفل تقديم المنتخبات المشاركة في البطولة التي تستضيفها الإمارات أول مرة وتستمر منافساتها حتى يوم 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وحضر حفل الافتتاح سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الرياضة، ومحمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة وعمر الكندي مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتتواصل منافسات البطولة في الساعة 6:00 مساء اليوم، ويلتقي الملاكمون الفائزون في الجولة الأولى التي أقيمت أمس وتنافس فيها 46 ملاكماً في 23 نزالاً في مختلف الأوزان.

شكر

وتوجه عمر كريمليف بالشكر إلى دولة الإمارات ودبي بشكل خاص على استضافة البطولة في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها العالم العديد من التحديات والقيود بسبب كوفيد 19، موضحاً أن دبي قدمت نموذجاً للعالم حول كيفية التصدي للجائحة وإعادة الحياة إلى طبيعتها وأن الاتحاد الآسيوي للملاكمة كان موفقاً في نقل البطولة من دلهي إلى دبي، وقال رئيس الاتحاد الدولي: «أشكر دولة الإمارات على استضافتها لهذه البطولة في هذه الأوقات الصعبة، نحن سعداء بالحضور في مدينة دبي الجميلة التي تمثل المستقبل، وهي قادرة على تنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وفي الوقت الذي أغلقت دول العالم حدودها وأوقفت معظم أنشطتها فإن دبي واصلت أسلوب الحياة المعتاد وأبقت جميع الأبواب مفتوحة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الدقيقة ما قدم للعالم النموذج في كيفية مواجهة الأزمات والاستمرار في الحياة».

ترحيب

وألقى أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي كلمة مسجلة في الحفل رحب فيها بالوفود المشاركة في البطولة، وقدم التعازي للاتحاد الأردني للملاكمة وعائلة لاعب فريق الشباب الأردني اللاعب راشد الصويصات، الذي وافته المنية بعد مشاركته في بطولة العالم للشباب في بولندا، وإلى الاتحاد الهندي للملاكمة في وفاة المدير التنفيذي للاتحاد الهندي بعد إصابته بفيروس كورونا، ووقف الحضور دقيقة حداد على أرواح المفقودين.

وقال أنس العتيبة في كلمته: «أثبتت دبي قدرتها للعالم واستعدادها لتنظيم الفعاليات الكبرى في ظل هذه الظروف الحرجة لما تتمتع به من البنية التحتية والكفاءات الوطنية والقوى العاملة عالية التدريب، وهو ما شجع على نقل هذه البطولة إلى دبي بعد الانتشار الواسع والسريع لجائحة كوفيد - 19 في الهند، لقد نُظمت هذه البطولة للملاكمين الآسيويين ليكونوا على استعداد أفضل لأولمبياد طوكيو 2021، ونعوّل عليهم للفوز بأكبر عدد من الميداليات الأولمبية، فهم سفراء قارتنا الآسيوية وسيكونون مثالاً أعلى للملاكمين الملتزمين بالقواعد وروح الرياضة».

فخر

قال محمد بو خاطر: «إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نستضيف نخبة ملاكمي القارة الآسيوية للتنافس في أهم وأقوى بطولاتها؛ بطولة آسيا للرجال والسيدات على أرض دبي؛ مستقبل الرياضة، وملتقى العالم، ونتوجه بالشكر لكل من الاتحاد الآسيوي للملاكمة والاتحاد الهندي للملاكمة لهذه الثقة الكبيرة بمنحنا شرف استضافة هذه البطولة، إذ إننا لم ولن نتأخر عن تسخير كل إمكاناتنا لما فيه مصلحة وخير القارة الآسيوية والعالم أجمع».

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