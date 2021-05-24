تعاون بين رجبي الإمارات و«جيم نيشن»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات للرجبي اتفاقية تعاون مع «جيم نيشن» التي تعد واحدة من افضل صالات اللياقة البدنية في الإمارات.

ستساهم الشراكة الجديدة في رفع مستويات اللياقة البدنية لمنتخبات الرجال والسيدات بتوفير الصالات الرياضية والمعدات الخاصة بتحسين اللياقة البدنية وإتاحة جميع صالات جيم نيشن للاعبين ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وقال محمد الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي «سعدنا جداً بالدعم المقدم من «جيم نيشن» في توفير الصالات الرياضية بالأجهزة المتخصصة لرفع مستويات الأداء واللياقة البدنية لأبناء وبنات منتخباتنا الوطنية وطبقاً للخطة الفنية المقدمة من الجهاز الفني للاتحاد وخاصة أن أجندة مشاركات الرجبي هذا العام تعد ذات تنافسية عالية للرجال والسيدات».

وقالت لورين هولاند المديرة التنفيذية لـ«جيم نيشن»: نفخر أن نكون جزءاً من نجاح الرجبي والإسهام في تطوير مستوى المنتخبات الوطنية.

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