افتتاح بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021

المصدر: وام

نظم الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة في فندق لو ميريديان المطار بدبي منافسات بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 في نسختها الثالثة عشرة والتي تستضيفها الدولة لأول مرة وتستمر منافساتها حتى 31 مايو الجاري بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي.

حضر حفل الافتتاح كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعمر كرملوف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخالد المدفع ، الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الرياضة، ومحمد بوخاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة وعمر الكندي مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وتخلل حفل الافتتاح تقديم المنتخبات المشاركة وترديد قسم الرياضيين والحكام، إلى جانب تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها واستضافتها دبي خلال الفترة الماضية واستطاعت أن تتغلب على الجائحة بتطبيق الإجراءات الاحترازية الدقيقة.

وأعرب عمر كرملوف عن الشكر لدولة الإمارات على استضافتها لهذه البطولة في هذه الأوقات الصعبة، مؤكدا أن دبي تمثل المستقبل فهي تقوم بتنظيم واستضافة أكبر البطولات العالمية بجودة عالية، وانه في الوقت الذي أغلقت دول العالم حدودها وتوقف نشاطاتها وأوقفت معظم أنشطتها فإن دبي واصلت أسلوب الحياة المعتاد وأبقت جميع الأبواب مفتوحة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه قدم محمد بو خاطرشكره إلى مجلس دبي الرياضي والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي وقناة دبي الرياضية وهيئة صحة دبي وشركة جرين هيل ومستشفى برايم على على دعهم لإنجاح هذه البطولة.

المنغولي اونبولد اورخنتونغالاغ يتأهل إلى الدور الثاني في بطولة آسيا للملاكمة المقامة حاليا في #دبي بعد فوزه على السريلانكي كومارا ساجيوا.#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/qnkmw4ueqs — البيان الرياضي (@AlBayanSports) May 24, 2021

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