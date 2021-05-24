تتويج أبطال كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: الحمرية - البيان الرياضي

توج اتحاد القوس والسهم، الفائزين بألقاب كأس الإمارات في النهائيات التي استضافها نادي الحمرية، وفاز علي عتيق من نادي المدام بذهبية مسابقة قوس أولمبي للرجال، ونال أسامة سيتي وعبيد الحمادي من نادي الشارقة، الميداليتين الفضية والبرونزية، ونالت مها الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الميدالية الذهبية في مسابقة القوس أولمبي للسيدات، وحققت لمبريني زافيردو من نادي رماة دبي، الميدالية الفضية، وعائشة آل علي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، البرونزية.

وفي فئة القوس أولمبي للشباب، نال رحمه الشامسي من نادي الحمرية، الميدالية الذهبية، وزميله عبد الرحمن وميض الفضية، ومحمد السركال «الشارقة» البرونزية.

وفي فئة أصحاب الهمم، حقق غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم، المركز الأول، يليه زميله محمد الشحي، وحقق المركز الثالث حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين.

وفي فئة القوس المركب رجال، نال عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية، المركز الأول، يليه جاكوب توبيمن ومينوت نيشانت من نادي رماة دبي، في فئة القوس المركب للسيدات، حققت باتل موهيني من نادي رماة دبي، المركز الأول، تليها زميلتها ما سوسي.

حضر البطولة جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية، ومحمد راشد الشامسي نائب الرئيس، وحسن المزروعي أمين عام الاتحاد، وعمار المهيري أمين السر، وأكد حسن المزروعي أن المنافسات هدفت إلى انتقاء أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخبات، بجانب دعم المواهب، وإعداد أبطال مؤهلين على المنافسة.

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