18 نزالاً في افتتاح «آسيوية الملاكمة» بدبي اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تدشّن النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي تستضيفها الإمارات أول مرة منافساتها اليوم وتستمرّ حتى 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

ويقام اليوم 18 نزالاً للرجال والسيدات وتم مساء أمس إجراء قرعة المنافسات وتحديد أطراف النزالات بمشاركة 237 ملاكماً وملاكمةً من 21 دولة آسيوية ومن بينهم 5 ملاكمين يمثلون دولة الإمارات 4 منهم في فئة الرجال وملاكمة واحدة في فئة السيدات.

وتضم قائمة المشاركين في البطولة أبرز الأسماء في القارة الآسيوية ويتقدمهم الأوزبكي باخودير يالولوف المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 91 كلغ وبطل العالم 2019 وحامل لقب بطل آسيا مرتين في 2017 و2019، والهندي أميت بانغال المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 52 كلغ وصيف بطل العالم 2019 وصاحب الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 وبطل آسيا 2019، والأوزبكي ميرازيزبيك ميرزاخاليلوف المصنف رقم 1 عالمياً في وزن 56 كلغ وبطل العالم 2019 والحائز الميدالية الذهبية في الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018 وبطولة آسيا 2019، والأوزبكي نوديرجون ميرزاخاميدوف المصنف الثالث على العالم في وزن 49 كلغ، والملاكم المنغولي اردينبات تسنباتار المصنف رقم 2 عالمياً في وزن 60 كلغ، والهندي مانيش كوشيك المصنف رقم 6 عالمياً في وزن 64 كلغ، والأوزبكي بوبو أوسمون باتوروف المصنف رقم 4 عالمياً في وزن 69 كلغ، والملاكم الكازاخي تورسينباي المصنف رقم 3 عالمياً في وزن 75 كلغ ومواطناه بيكزاد نوردوليتوف المصنف رقم 2 عالمياً في وزن 81 كلغ، وفاسيلي ليفيت المصنف رقم 4 عالمياً في وزن 91 كلغ.

اجتماع فني

وأقيم يوم أمس الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة أعقبته مراسم قرعة النزالات، كما تم عقد ورش العمل التدريبية والتحكيمية والفنية وإجراء التدريبات بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كرملوف ومحمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة رئيس اللجنة العليا المنظمة وعمر الكندي مدير البطولة وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتمت مراعاة الإجراءات الاحترازية أثناء التدريبات وورش العمل التي أقيمت بإشراف مدربين مختصين ومعتمدين من الاتحادين الدولي والآسيوي والتي تعد جزءاً من البروتوكول الخاص بالبطولة التي تم اعتمادها بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي والجهات المختصة وتنظيم البطولة بنظام الفقاعة.

وتم في ورش العمل التدريبية استعراض أهم الحالات التدريبية والتحكيمية المطبقة في الملاكمة بغرض تطوير العاملين في الاتحادات الوطنية للدول المشاركة في البطولة والتي تمثل ثقلاً دولياً مهماً في عالم الملاكمة ويسعى ملاكموها لتقديم أقوى المستويات الفنية في البطولة والاستعداد الأمثل للألعاب الأولمبية في طوكيو صيف العام الجاري والتي يعد الملاكمون الآسيويون مرشحين للفوز بما لا يقل عن 15 ميدالية فيها.

وأقيم مساء أمس حفل افتتاح البطولة الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة وتم بث فعالياته عبر قناة دبي الرياضية على الهواء مباشرة إلى معظم الدول الآسيوية.

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