«القفال 30».. استعدادات مكثفة للملحمة البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تشكيل اللجنة العليا المنظمة لكرنفال سباق القفال للمسافات الطويلة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في نسخته الثلاثين، والذي ينظمه النادي برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 3 - 5 يونيو المقبل، ويترأس اللجنة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، نائباً لرئيس اللجنة، وكلاً من راشد ثاني العايل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات.

وباشرت اللجنة المنظمة بعد تشكيلها الاستعدادات المكثفة لضربة بداية المهرجان الكبير، وفق توجيهات سمو ولي عهد دبي بتنظيم السباق، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الإمارة والجهات المسؤولة عن جزيرة صير بونعير التي تعد مكان بداية السباق منذ تأسيسه عام 1991.

الاجتماع الأول

وبحثت اللجنة المنظمة في اجتماعها الأول برئاسة أحمد سعيد بن مسحار الترتيبات اللازمة لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية الكبيرة، خصوصاً وأن النسخة المرتقبة تواكب عام الخمسين كما تأتي قبيل أشهر من بداية «إكسبو دبي 2020»، ووجهت اللجنة فريق العمل بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية للعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاز المهام وإنجاح الحدث مع بدء العد التنازلي لموعد السباق التاريخي والذي يجمع أهل ومحبي الرياضات البحرية التراثية، حيث يقام الحدث وفق شروط البروتوكول الصادر من اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعليمات مجلس دبي الرياضي فيما يتعلق بالسماح فقط بالمشاركة والحضور لمتلقي جرعتي اللقاح إضافة إلى نتيجة فحص كورونا قبل 48 ساعة من موعد التوجه إلى جزيرة صير بونعير لكل المشاركين في السباق من نواخذة وملاك وبحارة ولجان تنظيمية وفنية.

برنامج

ووافق الاجتماع على مقترح البرنامج الزمني الخاص بالحدث، حيث تم تحديد يوم 3 يونيو موعداً لوصول جميع المحامل المشاركة إلى مكان الانطلاقة في جزيرة صير بونعير واستكمال إجراءات الفحص الفني على السفن المشاركة قبل موعد السباق، وتنطلق منافسات النسخة 30 من السباق 4 يونيو، وفق ظروف وحالة البحر وسرعة الرياح وفي حال تعذر إقامته يتم تأجيل الانطلاقة إلى اليوم التالي.

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