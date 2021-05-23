ختام المرحلة الأولى لبرنامج «موهوبي التنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم اتحاد الإمارات للتنس أول من أمس المرحلة الأولى من برنامج تطوير لاعبي التنس الموهوبين، ضمن مهرجان الطفل الإماراتي الأول للاعبي التنس الصغار والذي نظمه مركز تطوير التنس التابع للاتحاد، وأقيم في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة للأعمار من (4 - 10) سنوات.

وبحضور ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والمشرف العام على البرنامج، الذي قام بتكريم اللاعبين واللاعبات وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات عليهم، وأشاد بالمكاسب الفنية المتحققة من البرنامج ،باعتباره نواة لمستقبل مشرق للعبة التنس، ومؤكداً أن اتحاد التنس يعتز بهذه المبادرة لأهميتها في استكشاف المواهب منذ الأعمار المبكرة، ولن يألو جهداً في تقديم الدعم الفني اللازم لذلك، وقدم شكره لأولياء الأمور للدور الهام بتشجيع ذويهم على ممارسة اللعبة وحرصهم على الاستمرار فيها، متمنياً لهم أن يكونوا لاعبين مميزين مستقبلاً.

وأشاد المرزوقي بنجاح البرنامج الذي انطلق في أكتوبر الماضي بإشراف مدرب المنتخب الوطني هشام البراملي والمدرب النيجيري جون أوديمي وبالجهود التي تم بذلها من أجل الاستمرار، ووفقاً للإجراءات الاحترازية، واصفاً البرنامج بأنه خطوة مهمة في التشجيع على ممارسة التنس في الدولة ،كاشفاً عن تطلعاته إلى أن يزداد عدد المشاركين في المرحلة الثانية، بما يساهم بزيادة عدد ممارسي التنس مستقبلاً.

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