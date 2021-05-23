250 متسابقاً في سباق «سكتشرز» بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وبالشراكة مع «رايب ماركت»، سباق سكتشرز السنوي في حديقة رايب ماركت بأكاديمية شرطة دبي، بمشاركة 250 متسابقاً من الذكور والإناث بأعمار مختلفة، مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا.

تضمن السباق 3 فئات، السباق الذهبي بمسافة 10 كلم، والسباق الفضي بمسافة 5 كلم، والسباق البرونزي بمسافة 2.5 كلم. وذلك في إطار مبادرة «الروح الإيجابية» التي تنظمها شرطة دبي.

وثمن العميد خالد علي فهد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الدعم اللامحدود من القيادة العامة لشرطة دبي لفعاليات سوق رايب ماركت، مثنياً على جهود القائمين على التنظيم، وموجهاً بطرح المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تثري المبادرة وتصب في تحقيق أهدافها المرجوة.

من جانبه، أثنى بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، على جهود اللجنة المنظمة للسباق، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى دائماً لإسعاد المجتمع بكل أطيافه، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم، ولا سيما أن مبادرة رايب ماركت التي تعد مبادرة اجتماعية مشتركة بين شرطة دبي ورايب ماركت، تهدف لدعم سكان إمارة دبي من المواطنين والمقيمين، وهي بمقام منصة اجتماعية وعائلية متميزة تلتقي فيها مختلف الجاليات والثقافات للترويح والتسوق والمعرفة والتعلم.

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