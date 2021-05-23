ختام مسابقات مهرجان دلما التاريخي

المصدر: (دلما - وام)

اختتمت أمس مسابقات مهرجان دلما التاريخي، الذي أقيم في جزيرة دلما تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وفاز أحمد المزروعي بمسابقة صيد السمك بالسنارة ونال لقب صاحب أطول سمكة، ونال سعود الحوسني لقب أصغر متسابق، ومحمد الحمادي لقب صاحب أكبر سمكة،وحضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.وفاز عبدالله الحوسني بسباق دلما للتجديف على اللوح الواقف.

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