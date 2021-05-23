ختام الجولة الأولى من أغلى كؤوس الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك بعد نزالات اليوم الثاني التي تم تخصيصها للرجال في مختلف فئات الأحزمة للناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار لمن هم فوق 18 سنة.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد.

وفي نتائج المنافسات، تمكّن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حصد حصة الأسد في فئة الناشئين تحت 16 عاماً، فيما حل نادي العين ثانياً، ونادي الوحدة في المركز الثالث. وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً، حل نادي بني ياس في المركز الأول بعد أداءٍ قوي لمختلف لاعبيه، وجاء العين ثانياً، والوحدة ثالثاً.

وفي فئات الكبار، سيطر لاعبو بني ياس على المركز الأول ضمن المجموعة (أ)، وحل الوحدة ثانياً والجزيرة ثالثاً، فيما ذهبت الصدارة إلى نادي العين في المجموعة (ب) من فئة الكبار، وحلت أكاديمية بالمز سبورت «777» في المركز الثاني بالمجموعة نفسها، والظفرة ثالثاً.

نظام

من جانبه، أشاد عبدالمنعم الهاشمي، بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبنظام المنافسات الذي يقام وفقاً للنظام الدولي معتمداً على الأوزان، مشيراً إلى أن إقامة البطولة على عدة جولات، مع إتاحة الفرصة أمام لاعبي الأندية لمواجهة بعضهم بعضاً غير مرة، وضم فئة الإناث للمنافسات، كلها عوامل ساهمت في رفع درجة المنافسة بين الأندية، وسوف تفرز في الجولة الأخيرة بطلاً يستحق التتويج، وتؤهل لاعبين ولاعبات بالشكل المناسب لتمثيل المنتخب في المحافل الدولية.

وعن دور الأندية في تنفيذ رؤية الاتحاد لتطوير اللعبة وصناعة الأبطال قال الهاشمي: للأندية دور مهم في نشر وتطوير اللعبة في الدولة، وهم شركاء للاتحاد كل في منطقته، هناك تعاون وتنسيق دائمان بيننا وبينهم، ولكننا ننتظر منهم الأكثر في المستقبل، لأن الاتحاد يرفع شعار «الرقم واحد على المستوى العالمي»، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه رياضتنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما يتطلب منا جميعاً بذل أقصى جهد في سبيل تحقيق هذه الريادة.

أداء

بدوره، هنأ العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الأندية المتأهلة للجولة الثانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، مشيداً بالأداء الرفيع الذي قدّمه اللاعبون بمختلف فئات العمر والأحزمة.

وقال ابن دلموج: يواصل أبطال الإمارات مسيرة العطاء المنير على بساط الجوجيتسو. وبعد نتائجهم الطيبة أخيراً في النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، يعود أبطالنا اليوم ليثبتوا حرصهم على تسجيل التميّز ذاته في البطولات المحلية.

من جانبه، عبّر فهد علي الشامسي، عن فخره بالانطلاقة الناجحة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولة يواكب رؤية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور هذه الرياضة وترسيخها في المجتمع فكراً وممارسة.

وقال الشامسي: نشعر بالفخر لمشاهدة أداء اللاعبين المتميّز على بساط النزال، إذ سجل اللاعبون المشاركون من مختلف أندية الدولة أداءً متميّزاً يجسّد قيم هذه الرياضة وخصوصاً من ناحية روح المنافسة الشريفة والانضباط والتحمل والصبر والتركيز والشجاعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز