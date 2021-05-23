نجوم الشارقة يكتسحون ألقاب «أغلى كؤوس الكاراتية»

المصدر: (دبي- علي شدهان)

شكلت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، مسك ختام موسم «كاراتيه الإمارات» 2020 - 2021، وأسدل الستار على أحداث البطولة الأغلى أول من أمس، في الصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، بحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وشارك في البطولة نجوم ونجمات 5 أندية، ومركزين، منضوية تحت لواء اتحاد اللعبة، وهي أندية، الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، واتحاد كلباء، والذيد، ومركزي دراجون بعجمان، والخليج الدولي بأبوظبي.

واكتسح نجوم فريق نادي الشارقة، وبجدارة، غالبية ألقاب بطولة الكأس في فئتي رجال وسيدات «كاتا» و«كوميتيه»، بعد منافسات قوية، فيما تقاسم نجوم الفرق الأخرى، المراكز التالية في الفئتين، وفي مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه».

ولفت اللواء «م» الرزوقي إلى أن بطولة الكأس اكتسبت أهميتها، من كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالأداء الفني لنجوم ونجمات الفرق المشاركة، وبمستوى التنظيم .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز