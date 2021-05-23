افتتاح بطولة آسيا للملاكمة الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تقام،مساء اليوم، مراسم حفل افتتاح النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021 التي تستضيفها الدولة لأول مرة وتستمر حتى 31 مايو الجاري وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

فقرات متنوعة

وأكد عمر الكندي مدير البطولة أن حفل الافتتاح سيتضمن تقديم المنتخبات المشاركة وترديد قسم الرياضيين والحكام، كما سيتضمن الحفل تقديم فقرات متنوعة فنية مبهرة وعرض فيلم عن أهم الأحداث الرياضية والبطولات التي نظمتها دبي وسبقت بها جميع دول العالم خلال جائحة «كوفيد 19».

وقال الكندي: «اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة من الملاكمين والمدربين والفنيين والحكام والإداريين والمشرفين من جميع المنتخبات ولجان عمل الاتحاد الآسيوي المشاركين في البطولة، حيث تواجدت فرق الاستقبال في مطارات دبي على مدار الساعة لاستقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم إلى أرض الدولة بيسر وسهولة ونقلهم إلى مقر الإقامة بالفندق ضمن البروتوكول الخاص والإجراءات الاحترازية المعتمدة، ووصل عدد الملاكمين إلى 237 ملاكماً من 21 دولة آسيوية، ووصل عدد الحكام الذين سيديرون العملية التحكيمية في البطولة إلى 19 حكماً، فيما وصل عدد المندوبين الفنيين إلى 13 مندوباً».

وتنطلق في الساعة الثامنة من مساء غدٍ منافسات البطولة التي تقام على الحلبة الرسمية التي شيدت بمواصفات عالمية في القاعة الرئيسية بفندق ميريديان المطار، وأنهت اللجنة المنظمة كافة التجهيزات للبطولة حيث تم إعداد مركز طبي خاص بالتعاون مع مستشفى برايم الطبي التخصصي الذي سيتولى الإشراف الطبي على البطولة .

كما تم توفير فريق طبي من وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية ومسحة الأنف لجميع المشاركين والعاملين في البطولة لعدة مرات أثناء فترة البطولة .

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