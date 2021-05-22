اختتام مسابقات مهرجان دلما التاريخي بمنطقة الظفرة

المصدر: وام

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.. اختتمت مساء اليوم ، مسابقات "مهرجان دلما التاريخي"، التي أقيمت بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.. إن مهرجان دلما التاريخي يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لصون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، اللامحدود للمهرجانات والفعاليات والأنشطة التراثية الهادفة إلى تعزز قيم الولاء والانتماء وترسيخ معاني الهوية الوطنية لدى أبناء الوطن، ومتابعة راعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، لكافة المهرجانات والفعاليات التي تساهم في تنمية منطقة الظفرة.

وتوجه معاليه بجزيل الشكر والتقدير إلى الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للدورة الرابعة من المهرجان وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "نواة للطاقة، براكة الأولى"، والداعمين مجلس أبوظبي الرياضي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل - أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، وقناة بينونة، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحري، وجمعية دلما التعاونية، والشريك الإعلامي الرسمي "قناة ياس".. مثمنًا جهودهم الكبيرة وسعيهم المستمر الهادف إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث الإماراتي.

من جانبه تقدم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ،على دعمه السخي ورعايته المتواصلة لمهرجان دلما التاريخي الرابع، مشيراً إلى أن اهتمام سموه ودعمه الدائم السبب الرئيسي وراء ما يتحقق من إنجازات على صعيد التراث البحري في السنوات الماضية.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما.. الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية لتحقيق النجاح في التنظيم وتحقيق الغاية الأساسية من إقامة مثل هذه الفعاليات وهو الحفاظ على تراث الآباء والاجداد كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، مؤكداً أن رعاية سموه ضاعفت من قيمته وكذلك كانت أحد أهم أسباب النجاح الذي تحقق على أرض الواقع.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الدورة الـرابعة من المهرجان شهدت مشاركات واسعة من عشاق الرياضات البحرية التراثية والحديثة وعشاق رياضات الجري والدراجات الهوائية امتدت المسابقات على مدار 5 أيام، حيث سجلت مشاركة نحو 2445 مشاركا في مختلف المسابقات، وتم تخصيص 193 جائزة قيمة.

وأضاف أن المسابقات هذا العام انطلقت بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وحرصت اللجنة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال كافة مسابقات المهرجان، بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس «كورونا»، لحماية صحة المشاركين والعاملين.

وتوجه الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، بالشكر إلى الجهة المنظمة على الجهود المتميزة التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح في فعاليات مهرجان دلما التاريخي بدورته الرابعة، مشيراً إلى أن المسابقات البحرية التراثية والحديثة التي تم تنظيمها تساهم في دعم التراث البحري الإماراتي وتشجيع المجتمع على رعايته والمحافظة عليه، مؤكداً أن مشاركة موانئ أبوظبي من خلال أبوظبي البحرية في هذا الحدث المميز تتيح فرصة فريدة لدعم جهود الشركاء في منطقة الظفرة لتعزيز مكانتها كمركز ترفيهي وبحري متميز.

وقال " تواصل أبوظبي البحرية بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية للمرافق البحرية في إمارة أبوظبي بشكل عام بما فيها منطقة الظفرة التي استكملنا فيها مؤخراً أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء دلما الذي يقدم دعماً كبيراً للمجتمع البحري في الظفرة، كما نعمل في المرحلة الحالية على متابعة جهودنا لإرساء ضوابط وأنظمة حديثة تجعل من الترفيه البحري بكل جوانبه في إمارة أبوظبي تجربة فريدة تستقطب الكثير من مرتادي البحر ومحبي الرياضات المائية".

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، الفائزين بمسابقة صيد السمك بالسنارة، التي أقيمت على شواطئ جزيرة دلما بمشاركة 29 قارب صيد من مختلف الجنسيات ، وقد خصص للمسابقة 31 جائزة قيمة.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والكابتن محمد احمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز أحمد الفندي المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني محمد كاظم الحوسني، والمركز الثالث فهد محمد علي الحوسني، والمركز الرابع حمدان حمد المزروعي، والمركز الخامس محمود إسماعيل الحمادي، والسادس إبراهيم عيسى هلال، والمركز السابع جمعة عبدالله الحمادي، والمركز الثامن محمد جمعة البريكي، والمركز التاسع خالد بن عبدالله البلوشي، والمركز العاشر محمد موسى الحمادي..

وتم توزيع الجوائز وصولاً للمركز التاسع والعشرين.

كما توجت اللجنة المنظمة أصغر متسابق "سعود عزيز احمد الحوسني"، وصاحب أطول سمكة "احمد الفندي المزروعي"، وصاحب أكبر سمكة وزناً "محمد موسى الحمادي".

وأسفرت نتائج سباق دلما للتجديف على اللوح الواقف، عن فوز بالمركز الأول عبدالله أحمد الحوسني، وفي المركز الثاني عزيز أحمد الحوسني، والمركز الثالث راشد أحمد الحوسني، وتم توزيع الجوائز وصولاً للمركز العشرين، وشهد السباق مشاركة 35 متسابقا من جنسيات مختلفة بحضور زايد ساري المزروعي من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والكابتن سامح الصغير مشرف السباق.

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