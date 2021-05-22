نجوم الشارقة يكتسحون ألقاب «أغلى كؤوس الكاراتية»

المصدر: دبي- علي شدهان

شكلت بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، مسك ختام موسم «كاراتيه الإمارات» 2020-2021، وأسدل الستار على أحداث البطولة الأغلى أول من أمس، في الصالة الرياضية بنادي اتحاد كلباء، بحضور اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وشارك في البطولة نجوم ونجمات 5 أندية، ومركزين، منضوية تحت لواء اتحاد اللعبة، وهي أندية، الشارقة للألعاب الفردية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة لرياضة المرأة، واتحاد كلباء، والذيد، ومركزي دراجون بعجمان، والخليج الدولي بأبوظبي.

منافسات

واكتسح نجوم فريق نادي الشارقة، وبجدارة، غالبية ألقاب بطولة الكأس في فئتي رجال وسيدات «كاتا» و«كوميتيه»، بعد منافسات قوية، فيما تقاسم نجوم الفرق الأخرى، المراكز التالية في الفئتين، وفي مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه».

ولفت اللواء «م» الرزوقي إلى أن بطولة الكأس اكتسبت أهميتها، من كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالأداء الفني لنجوم ونجمات الفرق المشاركة، وبمستوى التنظيم.

وقدم اللواء «م» الرزوقي شكره لرئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، مثنياً على حرص رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، الدكتور خالد سيف الزعابي، ونائبه سعيد خلفان المزروعي، مقدراً دور المهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، مشيداً بتفاني جميع اللجان العاملة في الاتحاد، متبادلاً في ختام الحدث الكبير، الدروع والشهادات والميداليات تقديرية مع المزروعي والهاجري، تقديراً لجهودهما المشهودة في الارتقاء بلعبة «كاراتيه الإمارات».

حضور مميز

وشهد ختام بطولة الكأس للكاراتيه حضوراً مميزاً من راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد، ومحمد الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، والخبراء محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري السكرتير الفني، وأيوب لشكري، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام، وأحمد الحرازي رئيس لجنة التنظيم، والمهندس سليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وعبد العزيز بوصيم مشرف الألعاب الفردية في نادي اتحاد كلباء، وعلي عبيد المراشدة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

«كاتا» السيدات

وأسفرت مباريات بطولة الكأس للكاراتيه، عن فوز نجمات نادي الشارقة بالمركز الأول لمسابقة «الكاتا»، وحل ثانياً نادي الشارقة لرياضة للمرأة، وثالثاً نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وثالث مكرر نادي دراجون.

«كوميتيه» الرجال

وفي مسابقة «كاتا» الرجال، فاز نادي الشارقة بالمركز الأول، والذيد ثانياً، واتحاد كلباء ثالثاً، ودراجون ثالث مكرر، كما فاز نجوم نادي الشارقة بالمركز الأول لمسابقة «كوميتيه» الرجال، وحل ثانياً نادي اتحاد كلباء، ونادي الخليج الدولي ثالثاً، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالث مكرر.

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