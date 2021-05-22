الأميري مساعداً للمدير الفني لفريق اليد في نادي مليحة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قرر مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي برئاسة محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلي الإدارة، تعيين المدرب الوطني إبراهيم عيسى الأميري مساعداً للمدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، كما تم تعيين إبراهيم سالم الحمادي إدارياً للفريق ليحل محل يوسف الحمادي.

ويتمتع الإداري الجديد بخبرات رياضية وخاصة بساحات اللعبة التي بدأها بنادي الشعب سابقاً وتدرج وصولاً إلى الفريق الأول، ومن ثم لمنتخبي الناشئين والشباب، وانتقل بعدها للعمل الإداري لفريق اليد بنادي الشعب السابق.

الإعداد المبكر

ومن المقرر أن يباشر الأميري مهمته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة مع الفريق، إلى حين أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود الفريق خلال الموسم المقبل بديلاً عن المدرب المصري وليد عبد الكافي الذي عمل مدرباً للفريق خلال الموسمين الماضيين مع بداية تكوين فريق اليد بالنادي وانضمامه إلى اتحاد الإمارات لكرة اليد، وحقق نتائج جيدة برغم حداثة عهده خلال الموسمين الماضيين.

وجاء تعيين الأميري والبحث عن مدرب جديد للفريق للارتقاء أكثر بعناصر فريقه الذين يشكلون كوكبة جيدة من اللاعبين المواطنين إلى جانب حرص إدارة النادي على تدعيم الفريق بالعديد من اللاعبين المحترفين.

خبرات المدرب

ويتمتع إبراهيم الأميري بخبرات واسعة اكتسبها بساحات اللعبة التي امتدت أكثر من 40 سنة منذ أن مارس اللعبة في نادي الشعب السابق بفئة الأشبال عام 1982 واستمر حتى 2000 وصولاً إلى فريق الرجال بالنادي.

وانتقل إلى التدريب اعتباراً من 2014 لفريق الناشئين بنادي الشعب، ومن ثم عمل مساعد مدرب للمنتخب العسكري، ومدرباً للأشبال وناشئي اللعبة بنادي اتحاد كلباء، إلى جانب عمله مساعد مدرب لمنتخبي الإمارات للناشئين والشباب، ومدرباً لمنتخبنا الوطني للفتيات، وحقق معه المركز الثاني خلال الدورة السادسة لرياضة المرأة في الكويت 2019، وحالياً في نادي الشارقة مساعد مدرب لفريقي الناشئين والشباب، وفي الوقت نفسه مساعد لمدرب منتخبي الناشئين والشباب.

وبجعبته العديد من الشهادات التدريبية بحصوله على العديد من شهادات التدريب التي بدأت بدورة إعداد وصقل عام 2004 في الإمارات، ودورة التضامن الإسلامي والدورات القارية والدولية بكرة اليد.

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