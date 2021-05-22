أكاديمية الوحدة صدارة السيدات في الكأس الغالية للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تألقت لاعبات أكاديمية الوحدة في انطلاقة منافسات السيدات للمرة الأولى بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي انطلقت أمس في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتصدرن المجموعة الأولى لفئة الكبار، وحل فريق أكاديمية الجزيرة ثانياً والظفرة ثالثاً، فيما نالت أكاديمية بالمز الرياضية «فريق 777» المركز الأول بالمجموعة الثانية، تليها أكاديمية العين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وتصدر فريق أكاديمية الوحدة للجوجيتسو المجموعة الأولى لفئة الناشئات وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني وجاء الظفرة ثالثاً، فيما حقق فريق أكاديمية بالمز الرياضية «فريق 777» المركز الأول بالمجموعة الثانية يليه أكاديمية الجزيرة ثم العين.

وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الأول في فئة الشابات دون 18 عاماً يليه العين ثم «بالمز الرياضية».

وتنطلق اليوم منافسات الرجال الذين يمثلون 16 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، وتمّهد الجولة الطريق أمام الأندية للتأهل إلى مراحل متقدمة من البطولة، ومضاعفة فرصها للانتقال إلى الجولات النهائية من الكأس الغالية.

قوة الأداء

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقوة أداء الفتيات وقال: رؤية الاتحاد في إضافة فئة السيدات أثبتت جدارتها، لا سيما أنها تنعكس بشكل إيجابي على جهود تطوير هذه الرياضة في الدولة مما يعزز مكانة الإمارات كموطن للجوجيتسو ومنجم للمواهب.

وأضاف: بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تساهم في تحفيز المنافسة بين الأندية، وتمنح اللاعبين واللاعبات فرصة المشاركة في أهم بطولة محلية وذات رمزية كبيرة لدى مجتمع الإمارات.

وأكد أن البطولة تستهدف استكشاف المزيد من المواهب الإماراتية القادرة على تمثيل المنتخبات، بهدف رعايتهم وإعدادهم للمرحلة المقبلة المليئة بالفعاليات.

وأوضح البطران أن البطولة منذ إطلاقها بمراحل عدة ساهمت في تطورها شكلاً ومضموناً، بما ينسجم مع خطط اتحاد اللعبة الرامية إلى دفع المجتمع نحو تبني هذه الرياضة القيّمة لتصبح أسلوب حياة، وثمّن دور الأندية والأكاديميات الداعم لجهود الاتحاد في إقامة البطولات ذات السمات العالمية، والتي باتت تمثل هدفاً لأهم اللاعبين حول العالم للمشاركة والتألق.

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو أن استحداث فئة السيدات خطوة مهمة في رحلة تطوير البطولة واستقطابها لأفضل المواهب.

وقال: أثبتت لاعبات الإمارات أنهن يتمتعن بالمهارات المطلوبة للصعود إلى منصات التتويج، ويحرص الاتحاد على توفير البيئة التي تناسب تطور بنات الوطن، وتمهد البطولة لاكتشاف المواهب النسائية.

معايير عالمية

وأكدت وديمة اليافعي نجمة المنتخب الوطني ونادي العين للجوجيتسو أهمية المشاركة في البطولة الغالية لا سيما أنها تتمتع بمعايير البطولات العالمية، وتساعد اللاعبات على تعزيز قدراتهن والاحتكاك مع صاحبات الخبرة، وقالت: هدفنا في فريق العين الوصول إلى منصة التتويج.

وأشادت بجهود فريق عمل اتحاد الجوجيتسو الحريص على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة في توفير جميع المقومات التي تضمن نجاح المرأة الإماراتية.

وأكدت اليازية عجلان من أكاديمية بالمز الرياضية «فريق 777» أن المشاركة في بطولة بحجم كأس رئيس الدولة مدعاة للفخر، وقالت: نسعى لتحقيق إنجاز متميز، كما أن إضافة منافسة السيدات إلى الكأس الغالية تمنح فرصاً متكافئة للاعبين واللاعبات، ونحن مقبلون على عدد من الاستحقاقات المحلية والدولية المهمة.

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