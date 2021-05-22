منافسات مثيرة للدراجات في «دلما التاريخي»

المصدر: الظفرة - وام

شهد مهرجان دلما التاريخي المقام بجزيرة دلما في منطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

منافسات قوية ومثيرة أمس في سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم وفقاً للإجراءات الاحترازية، بمشاركة نحو 77 متسابقاً من مختلف الجنسيات لمسافة 7000 م، انطلاقاً من كورنيش جزيرة دلما وصولاً إلى مطار جزيرة دلما،وحضر مراسم تتويج الفائزين عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد أحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.

وأسفرت النتائج عن فوز صالح عيسى علي بو هندي بالمركز الأول يليه عبيد المزروعي ثم عبدالعزيز جاسم، وسعود جمعة جاسم وجاء عبدالله الحمادي خامساً يليه إبراهيم الحمادي ومحمود الحوسني، ثم هاني عكرمة ثامناً وياسين الحمادي، وأحمد خليل في المركزين التاسع والعاشر.

ن ناحية اخرى أقيمت أمس تصفيات سباق التجديف على اللوح الواقف، ويختتم اليوم وسط مشاركة واسعة محلية ودولية وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 20 جائزة قيمة لأصحاب المراكز العشرين الأولى.

الجدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان دلما التاريخي تشهد 5 مسابقات بحرية تراثية وحديثة وهي سباق دلما للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ومسابقة الصيد بالسنارة، وسباق دلما للتجديف على اللوح الواقف بالإضافة إلى سباقي الجري والدراجات الهوائية.

رعاية

وتحظى الدورة الرابعة للمهرجان بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في ما يتعلق بالحفاظ على الموروث الشعبي وإحياء التراث الإماراتي.

وفي مقدمتها ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية، وموانئ أبوظبي، والمسعود للسيارات، وأبوظبي البحرية، وراعي التواصل الاجتماعي ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية «نواة للطاقة، وبراكة الأولى»، والداعمون «مجلس أبوظبي الرياضي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل - أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل وبلدية منطقة الظفرة، وقناة بينونة، ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحري، وجمعية دلما التعاونية»، والشريك الإعلامي الرسمي «قناة ياس».

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